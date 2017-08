Google zwalnia za niewłaściwą opinię na temat płci

10 godz. temu | Ciekawostki

Google zwolniło Jamesa Damore'a, inżyniera, który ośmielił się nie zgodzić z oficjalną linią firmy odnośnie różnorodności. Damore opublikował dostępny dla pracowników firmy esej, w którym stwierdził, że promowanie różnorodności w firmie idzie za daleko.

W Google'u regularnie słyszymy, że podświadome i świadome uprzedzenia utrudniają kobietom karierę w IT, stwierdził inżynier. To jednak tylko część prawdy, dodał. Damore stwierdził, że pomiędzy kobietami a mężczyznami istnieją różnice biologiczne i różnice te mogą wyjaśniać, dlaczego mniej kobiet pracuje w IT i na wysokich stanowiskach.

Gdy wpis Damore'a został upubliczniony, przedstawiciele Google'a oficjalnie go potępili. Danielle Brown, wiceprezes Google'a ds. różnorodności, etyki i zarządzania stwierdziła, że wpis Damore'a promuje nieprawdziwe przekonanie odnośnie płci oraz prezentuje opinie, których ani ja ani firma nie popieramy.

Do słów potępienia przyłączył się też dyrektor generalny Google'a Sundar Pichai. Sugerowanie, że grupa naszych kolegów posiada cechy, które czynią ich mniej biologicznie przystosowanymi do tego typu pracy jest obraźliwe. Część wyrażonych opinii narusza nasz Kodeks Etyczny i stanowi przekroczenie granic poprzez promowanie szkodliwych stereotypów płciowych w miejscu pracy.

W efekcie Damore został zwolniony. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że wpis wywołał w Google'u ożywioną dyskusję. To było naprawdę szkodliwe. To mikrokosmos Ameryki, przyznał jeden z pracowników koncernu.