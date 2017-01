Orzechy należy podawać już kilkumiesięcznym dzieciom

Amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) wydał nowe zalecenia dotyczące alergii pokarmowych. Znalazły się tam porady, które całkowicie przeczą dotychczasowemu stanowisku ekspertów. NIAID wzywa rodziców, by podawali orzechy już 4-miesięcznym dzieciom. Nowe zalecenie powstały dzięki lepszemu zrozumieniu mechanizmów powstawania alergii.

Istnieje magiczne okno, w którym można zacząć podawać żywność zawierającą orzechy - mówi doktor David Stukus, współautor nowych zaleceń. W pierwszych latach życia nasz układ odpornościowy przechodzi dramatyczne zmiany. Jeśli wcześnie wprowadzimy orzechy, układ odpornościowy może się do nich przyzwyczaić - dodaje.

Zgodnie z nowymi zaleceniami orzechy należy zacząć podawać tym dzieciom w wieku 4-6 miesięcy, które są narażone na wysokie ryzyko rozwoju alergii na orzechy. To dzieci, u których wystąpiła już ciężka postać egzemy lub alergia na jajka. Najpierw jednak dziecko powinien zbadać alergolog. Dzieci, u których ryzyko wystąpienia alergii na orzechy jest umiarkowane - czyli takie, u których stwierdzono łagodną lub średnią postać egzemy - powinny otrzymać orzechy w wieku około 6 miesięcy.

Już w maju podobne zalecenia wydali eksperci rządowi w Australii. To odejście od dotychczasowych praktyk, kiedy to uważano, że im mniej kontaktu z alergenami, tym lepiej. Odrzucamy dotychczasowe przekonanie, zgodnie z którym odroczony kontakt z alergenami pokarmowymi w dzieciństwie zmniejsza ilość alergii - stwierdzili niedawno naukowcy z University of Western Australia. Debbie Palmer, współautorka australijskich badań powiedziała: Nasze nowe zalecenia mówią, że wszystkie dzieci powinny już w pierwszym roku życia otrzymywać pokarmy alergizujące, takie jak masło orzechowe, ugotowane jajka, produkty mleczne i pszenicę. Dotyczy to też dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju alergii.

Amerykanie są nieco bardziej ostrożni. Ich zdaniem u niewielkiej grupy dzieci, takich u których już wystąpiły poważne alergie, konieczna jest wcześniejsza konsultacja ze specjalistą. Jednak w przypadku zdecydowanej większości dzieci podawanie takich pokarmów jest bezpieczne bez pytania lekarza o zdanie - mówi Stukus.