W Antarktyce pojawiła się dziura wielkości 1/4 Polski

Kanadyjscy naukowcy zaobserwowali największą od 40 lat połynię. Ma ona powierzchnię 80 000 km2, pojawiła się na Morzu Weddella i obecnie nie wiadomo, dlaczego nagle się pojawiła. Uczeni nie wiedzą, czy rekordowo duża połynia będzie miała wpływ na oceany i lody Antarktyki, ani czy jej powstanie ma związek z ocieplaniem się klimatu.

Połynie to naturalne przeręble w lodach Arktyki i Antarktyki. Tę rekordową od 40 lat zauważono przez miesiącem, gdy naukowcy z University of Toronto i Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling (SOCCOM) obserwowali obszar, na którym w ubiegłym roku również zauważono połynię.

Otwór ten obserwowaliśmy w środku zimy, przez ponad miesiąc. To znaczące, że tak wielkie połynie zniknęły na 40 lat i znowu się pojawiły, mówi profesor fizyki Kent Moore. Ostatnie mroźne zimy na Antarktyce powodują, że połynię trudno jest znaleźć i badać. Połynia uformowała się drugi rok z rzędu, ale w ubiegłym roku nie była tak wielka.

Głębiej położone wody Ocean Południowego są cieplejsze i bardziej słone niż wody powierzchniowe. Prądy oceaniczne wypychają te cieplejsze wody ku górze, woda ogrzewa i rozpuszcza lód, tworząc połynię. Wówczas wody oceaniczne zostają wystawione na działanie mroźnego powietrza, ochładzają się, zanurzają, połynia się zamyka, a chłodne wody wędrują w głąb oceanu, gdzie się ocieplają i proces się powtarza. Formowanie się połynii na Morzu Weddella jest prawdopodobnie przejawem bardzo ważnego dla światowych oceanów procesu mieszania się wód zasilających światowe oceany. Zniknięcie połynii mogło zostać spowodowane osłabieniem tego procesu, za które to osłabienie mogła odpowiadać zwiększona ilość słodkiej wody dostająca się do oceanów m.in. wskutek topnienia lodowców wywołanego globalnym ociepleniem. Z tym większą zatem zagadką mamy do czynienia.

Nie wiadomo, co spowodowało, że gigantyczna połynia zaczęła pojawiać się ponownie po tak wielu latach. Poprzednio formowała się każdej zimy w latach 1974-1976. Później pojawiała się rzadko i była znacznie mniejsza. Zaobserwowano ją ponownie w ubiegłym roku, a w bieżącym powróciła do rozmiarów z okresu swojej świetności. Nie wiemy, co oznacza pojawienie się połynii i jaki może mieć ona długoterminowy wpływ, przyznaje Moore.