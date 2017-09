Po porażce lepiej skupiać się na emocjach niż podchodzić do niej racjonalnie

Emocjonalna reakcja na porażkę skuteczniej poprawia wyniki uzyskiwane następnym razem w podobnym zadaniu.

Ustalenie, jak wykonanie różni się przy koncentrowaniu na uczuciach lub na myślach, może realnie wpłynąć na podejście do własnych porażek lub na to, jak są one traktowane przez pracodawców. Niekiedy literatura przedmiotu skupia się raczej na typach emocji czy myśli, lecz my byliśmy zainteresowani różnicą między reakcją emocjonalną vs. poznawczą - opowiada prof. Noelle Nelson z Uniwersytetu Kansas.

Nelson, Selin Malkoc z Uniwersytetu Stanowego Ohio i Baba Shiv ze Stanfordzkiej Szkoły Biznesu przeprowadzili 3 eksperymenty. W jednym studenci szukali w Internecie blenderów i składali raport, na jaką najniższą cenę natrafili. Mogli za to zdobyć nagrodę pieniężną. Wyszukiwanie było jednak ustawione i komputer informował wszystkich badanych, że najkorzystniejsza cena była o 3,27 dol. niższa od tego, co udało im się znaleźć. Nikomu nie udało się więc wygrać 50 dol. Następnie niektórych ochotników proszono o skoncentrowanie się na emocjach, zaś innych o skupienie się na reakcji poznawczej. Okazało się, że podczas kolejnego podobnego zadania studenci, którzy skupiali się na emocjach, wkładali w wykonanie więcej wysiłku.

Myśli, jakie przychodzą ludziom do głowy, np. racjonalizacja porażki, bywają destrukcyjne, natomiast pozwolenie sobie na złe samopoczucie lub nawet skupianie się na negatywnych emocjach po porażce pomagają dobrze pokierować przyszłym procesem podejmowania decyzji (przynajmniej gdy zadanie jest podobne do tego, w którym wcześniej poniosło się porażkę).

Nasze wyniki przydadzą się konsumentom, pracodawcom, nauczycielom i wszystkim innym, którzy spotykają się z porażką podczas podejmowania decyzji - uważa Nelson.

W ramach przyszłych badań psycholodzy skupią się na typach emocji i myśli. Niewykluczone bowiem, że pewne uczucia są skuteczniejsze od innych, a określone myśli szkodzą/pomagają bardziej od pozostałych.

Autorzy publikacji z Journal of Behavioral Decision Making podkreślają, że uzyskane wyniki odnoszą się do osób stosujących techniki automotywowania. Naturalna tendencja jest taka, by tłumić emocje i racjonalizować porażkę, ale jeśli ludzie będą wiedzieć, że negatywne emocje [korzystnie] oddziałują na zachowanie, przezwyciężą naturalną tendencję i skupią się na negatywnych uczuciach.