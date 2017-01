Guz z nad wyraz dobrze rozwiniętym mózgiem

Podczas usuwania wyrostka robaczkowego (appendektomii) chirurdzy z Shiga Medical Centre for Adults znaleźli i usunęli z jajnika 16-letniej pacjentki ok. 10-cm guz. Badanie histopatologiczne ujawniło, że to potworniak dojrzały z naprawdę dobrze rozwiniętym mózgiem, kośćmi czaszki i włosami.

Japończycy podkreślają, że same potworniaki nie są wcale rzadkie, skrajnie rzadkie są jednak takie, w których występują mózgopodobne struktury. W przypadku opisanym na łamach Neuropathology wykryto opony miękkie, skorupę kostną przywodzącą na myśl czaszkę, trzy warstwy kory móżdżku i niby-pień mózgu (w masie znajdowały się struktury przypominające pokrywę śródmózgowia i jądra mostu). W warstwie ziarnistej natrafiono na ziarna z dodatnią reakcją w barwieniach na obecność synaptofizyny, która należy do białek błon pęcherzyków synaptycznych. Co ważne, organoid był w stanie przewodzić impulsy elektryczne przyłożone przez badaczy.

Przed operacją u 16-latki nie było żadnych objawów potworniaka. Po zabiegu pacjentka szybko doszła do siebie.