Plamki na tęczówce mogą być skutkiem ekspozycji słonecznej

Przypominające piegi przebarwienia na tęczówce częściej występują u ludzi z większą ekspozycją słoneczną w ciągu życia.

Choć są łagodne, przebarwienia te wskazują na obecność bądź ryzyko chorób oczu wyzwalanych przez światło słoneczne, np. zwyrodnienia plamki żółtej czy zaćmy.

Autorzy publikacji z pisma Investigative Ophthalmology & Visual Science zbadali pod kątem przebarwień na tęczówce 632 osoby z basenów publicznych w Styrii (57% stanowiły kobiety, u 76,1% występowało co najmniej 1 przebarwienie). Ochotnicy wypełniali też kwestionariusze dotyczące ekspozycji słonecznej i zwyczajów związanych z ochroną przed słońcem.

Okazało się, że rozwój przebarwień korelował z 1) rosnącym wiekiem (wiek ludzi z i bez przebarwień wynosił, odpowiednio, 41,8±16,8 i 27,6±19,2 r.), 2) liczbą przebytych oparzeń słonecznych (>10; 31% vs. 19%), 3) liczbą oparzeń prowadzących do pęcherzy (26% vs. 11%), 4) rogowaceniem słonecznym (72% vs. 45%), a także 5) z liczbą znamion na ciele (>10; 78% vs. 67%). U ludzi z ciemnymi oczami plamki występowały rzadziej, podobnie zresztą jak u osób lepiej chroniących się przed słońcem (np. za pomocą preparatów z filtrem czy ubrań).

Austriacy zauważyli, że przebarwienia są nierównomiernie rozmieszczone i większość występuje w kwadrancie skroniowym dolnym. Naukowcy podejrzewają, że inne obszary tęczówki mogą być po prostu osłaniane od słońca przez łuki brwiowe i nos.