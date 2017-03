Pyton ze wzorem emoji

12 godz. temu | Ciekawostki

Parający się doborem hodowlanym gadów Justin Kobylka z Georgii doczekał się po 8 latach starań pytona królewskiego ze wzorem z uśmiechniętych symboli emoji.

Kobylka uzyskał w swojej karierze wiele interesujących okazów, jednak pyton królewski emoji to prawdziwa perełka. Na pytonie odmiany barwnej piebald-lavender albino widnieją 3 łaty w formie uśmiechniętej buźki. Unikatowe umaszczenie to skutek mutacji recesywnych.

Amerykanin sądzi, że dzięki niezwykłemu wyglądowi jego wąż może być wart nawet 4500 dol. Nie ma jednak w planach jego sprzedaży.

Ponieważ oglądając w Sieci zdjęcia węża, ludzie często twierdzili, że to fake i przykład sprawnego wykorzystania Photoshopa, Kobylka nagrał film z gadem w roli głównej i zamieścił go na YouTube'ie. Jak można się było spodziewać, niedowiarków i tak to nie przekonało, bo wg nich, pyton był zbyt sztywny i się nie ruszał.