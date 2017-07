By przełknąć pokarm, niektóre rekiny kręcą barkami

Rekiny nie mają języków, dlatego niektóre z nich, by przełknąć pokarm, "kręcą" barkami.

Odciągając obręcz barkową do tyłu, rekiny uzyskują ssanie potrzebne do przesunięcia pokarmu na tył jamy ustnej i do dalszych części przewodu pokarmowego.

Ich gardło jest długie, więc muszą zadbać o to, by pokarm się przez nie przemieszczał. Sądzimy, że to część języka hydrodynamicznego. By manipulować pokarmem, rekiny i inne ryby, które nie mają języka, kontrolują ruch cieczy w jamie ustnej - wyjaśnia dr Ariel Camp z Brown University.

Jak podkreślają autorzy publikacji z pisma Proceedings B, oznacza to, że rekiny bambusowe (Chiloscyllium plagiosum) wykorzystują obręcz barkową nie tylko do kontroli przednich płetw, ale i do jedzenia.

Naukowcy doszli do takich wniosków dzięki zastosowaniu rentgenowskiej rekonstrukcji morfologii ruchu (ang. X-ray reconstruction of moving morphology, XROMM); metoda ta stanowi połączenie tomografii komputerowej i fluoroskopii. Wszczepione metalowe markery pozwalają zobaczyć, jak dokładnie poruszają się kości i mięśnie ludzi i zwierząt. Amerykanie przetestowali 3 rekiny jedzące kałamarnice i śledzie.

Camp dodaje, że rekiny bambusowe wykorzystują ssanie, by np. wydobyć ryby ze szczelin. Wielu naukowców podejrzewało, że bierze w tym udział obręcz barkową. XROMM potwierdziło, że u wszystkich 3 badanych osobników ułamki sekundy po zamknięciu pyska chrząstka szybko obracała się ku tyłowi o ok. 11 stopni.

Choć ekipa badała tylko Ch. plagiosum, Camp podejrzewa, że podobne ruchy barków występują u innych wykorzystujących ssanie rekinów. Pani biolog uważa, że ujawnienie sposobu ewoluowania struktur kostnych ryb może pomóc w zrozumieniu, dzięki czemu pewne istoty były w końcu w stanie wyjść na ląd.