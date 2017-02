Inhalacje z resweratrolu spowalniają starzenie płuc

Wdychanie resweratrolu spowalnia zmiany w płucach związane ze starzeniem. Badania prowadzono na myszach.

Autorzy raportu z pisma Thorax wyjaśniają, że starzenie płuc, przejawiające się powiększeniem przestrzeni powietrznych i spadkiem funkcji, stanowi ważny czynnik ryzyka chorób przewlekłych.

Wcześniej wykazano, że podany doustnie resweratrol, polifenol występujący głównie w skórkach winogron, ale także w orzeszkach ziemnych, morwie i czarnej porzeczce, wspiera metabolizm mięśni myszy.

Choć niektóre z dostępnych terapii mogą zmniejszyć objawy, generalnie niewydolność płuc związana ze starzeniem jest nieodwracalna. Towarzyszy jej wysoka śmiertelność, będąca wynikiem podwyższonego ryzyka różnych chorób, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Pracując z szybko starzejącymi się myszami, zespół dr Barbary Driscoll ze Szpitala Dziecięcego w Los Angeles sprawdzał, czy za pomocą inhalacji można spowolnić zmiany degeneracyjne w płucach. Od wieku 2 miesięcy co miesiąc gryzoniom podawano przeztchawicowo resweratrol albo placebo (stosowano dawkę 1 mg na kg masy ciała). Po miesiącu od aplikacji ostatniej (3.) dawki naukowcy oceniali funkcje płuc, strukturę DNA, a także ekspresję genów zależnych od uszkodzeń w komórkach nabłonkowych typu II (wytwarzają one surfaktant, czyli substancję regulującą napięcie powierzchniowe, i uwalniają go pulsacyjnie do wyściółki pęcherzyków płucnych).

Okazało się, że podawany profilaktycznie resweratrol może spowolnić tempo starzenia płuc, powiększenie przestrzeni powietrznych i uszkodzenie komórek nabłonkowych typu II.

Choć naturalna deterioracja ludzkich płuc zachodzi na przestrzeni dziesięcioleci, generalnie uszkodzenie komórek jest analogiczne do tego, co dzieje się u wcześniaków, które doświadczają zespołu błon szklistych [przyczyną zespołu błon szklistych jest niedobór surfaktantu]. Głównym celem naszych badań jest zidentyfikowanie metody ochrony i wzmacniania niedojrzałych płuc jeszcze przed wystąpieniem uszkodzenia.