Rośliny odróżniają roślinożerców rodzimych i egzotycznych

9 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Rośliny emitują inne zapachy w reakcji na pojawienie się różnych roślinożerców.

Naukowcy z Radboud University i Uniwersytetu w Neuchâtel testowali wpływ na kapustę właściwą 12 typów roślinożerców, w tym gatunków wyspecjalizowanych w jednym pokarmie i polifagicznych, rodzimych i egzotycznych, a także ssących bądź gryzących/żujących. W tej szeroko zdefiniowanej grupie znalazły się zarówno mszyca kapuścianka, jak i ślimaki nagie. Za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym naukowcy stwierdzili, że zapachy emitowane przez rośliny są różne w zależności od atakującego.

By zidentyfikować złożone zestawy lotnych substancji, pojawiające się w odpowiedzi na różne grupy roślinożerców, posłużyliśmy się sprytnymi modelami statystycznymi i wyliczeniami - wyjaśnia prof. Nicole van Dam z Radboud University.

[Na początku] debatowaliśmy, czy gąsienice 2 gatunków motyli - światłówki naziemnicy (Spodoptera exigua) i błyszczki ni (Trichoplusia ni) - należy uznać za gatunki egzotyczne, czy naturalizowane. Obserwuje się je [bowiem co prawda] w Holandii, zwłaszcza w szklarniach, ale nie zimują tu one na zewnątrz. Wonie wydzielane przez dzikie kapusty po żerowaniu przez larwy nie pozostawiały jednak żadnych wątpliwości: [dla nich] gatunki te zdecydowanie były egzotyczne. Nasze modele statystyczne mogą być zatem wykorzystywane do rozstrzygania statusu roślinożercy w oparciu o indukowany bukiet zapachowy.

Van Dam dodaje, że robi na niej wrażenie, gdy uświadomi sobie, że choć rośliny nie mają układu nerwowego, oczu czy uszu [...], potrafią stwierdzić, kto je atakuje. [...] Niesamowite jest zwłaszcza to, że odróżniają roślinożerców rodzimych i egzotycznych. Naukowcy podkreślają, że gatunki egzotyczne i rodzime nie są definiowane przez jakiś pojedynczy związek, ale przez stosunek wytwarzanych substancji lotnych.