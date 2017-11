Nie trzeba chodzić na siłownię, wystarczy dojeżdżać rowerem do pracy

Dojazdy rowerem do pracy są równie skuteczną metodą odchudzania, co ćwiczenia w czasie wolnym.

To dobra wiadomość dla osób z nadwagą, które mogą nie mieć czasu czy ochoty, by udać się do centrum fitnessowego [...]. Nasze badania pokazują, że można połączyć transport do i z pracy ze skuteczną formą aktywności - opowiada prof. Bente Stallknecht z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

W duńskim studium wzięło udział 130 osób w wieku 20-45 lat z nadwagą (ich BMI wynosiło 25-35). Warunkiem uczestnictwa była niezbyt duża aktywność czy muskulatura. Określano to, biorąc pod uwagę różne parametry, w tym stopień otłuszczenia ciała i pułap tlenowy.

Wyodrębniono 4 grupy. Jedna miała jeździć rowerem do i z pracy, dwie ćwiczyły 5 razy w tygodniu (jedna z dużą, druga z umiarkowaną intensywnością), a 4. była grupą kontrolną.

Tygodniowo grupy, które jeździły i ćwiczyły w czasie wolnym, spalały podczas aktywności tyle samo kalorii (różna była tylko intensywność i forma ruchu). Rowerzyści pokonywali średnio 14 km dziennie. Przedstawiciele grupy intensywnej ćwiczyli ok. 35 min, a ochotnicy z grupy umiarkowanej ok. 55 min. Dużą intensywność ćwiczeń definiowano jako aktywność na poziomie 70% maksymalnego pułapu tlenowego, a umiarkowaną jako ruch na poziomie 50% VO2 max. Podczas testu naukowcy wykorzystali m.in. pulsometry, dzięki którym sprawdzali, czy ochotnicy ćwiczą tyle, ile powinni.

Okazało się, że po pół roku spadła masa tłuszczowa wszystkich grup poza kontrolną. W porównaniu do grupy kontrolnej, masa tłuszczowa grupy ćwiczącej intensywnie w czasie wolnym zmniejszyła się o 4,5 kg. W przypadku grup ćwiczącej umiarkowanie i przemieszczającej się rowerem spadki wyniosły, odpowiednio, 2,6 i 4,2 kg. Istotną statystycznie różnicę między aktywnymi fizycznie grupami odnotowano tylko w przypadku grup ćwiczących w czasie wolnym.

Wszystkie aktywne fizycznie grupy wypadają lepiej od grupy kontrolnej, ale grupa ćwicząca intensywnie jest statystycznie lepsza od grupy ćwiczącej umiarkowanie. Jazda rowerem do i z pracy jest pod względem zmniejszania masy tłuszczowej co najmniej tak samo skuteczna, co ćwiczenie w czasie wolnym - podsumowuje Jonas Salling Quist.