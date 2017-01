Już 1 umiarkowany trening działa przeciwzapalnie

Już jedna 20-minutowa sesja ćwiczeń o umiarkowanej intensywności może działać przeciwzapalnie.

Za każdym razem, gdy się gimnastykujemy, robimy coś dobrego dla swojego organizmu na wielu poziomach [...] - przekonuje dr Suzi Hong ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Przeciwzapalne skutki ćwiczeń są znane badaczom, ale odkrycie mechanizmu tego procesu daje szansę na bezpieczne maksymalizowanie korzyści.

W czasie ruchu aktywowane są mózg i sympatyczny układ nerwowy. Do krwiobiegu uwalniane są hormony (np. epinefryna i noradrenalina), które pobudzają receptory adrenergiczne komórek odpornościowych.

Wykazaliśmy, że jedna ok. 20-min sesja ćwiczeń umiarkowanej intensywności na bieżni skutkuje 5% spadkiem liczby stymulowanych komórek odpornościowych produkujących TNF [prozapalny czynnik martwicy nowotworu]. Wiedza, co uruchamia regulacyjne mechanizmy białek zapalnych, może się przyczynić do opracowania nowych terapii przewlekłych chorób zapalnych [...].

Podczas eksperymentu 47 ochotników maszerowało na bieżni. Tempo dostosowywano indywidualnie, biorąc pod uwagę sprawność fizyczną danej osoby. Przed i bezpośrednio po sesji pobierano krew.

Nasze studium wykazało, że ćwiczenia nie muszą być intensywne, by pojawił się efekt przeciwzapalny. Wydaje się, że wystarczy 20-30 min umiarkowanych ćwiczeń, np. szybkiego chodu. Przekonanie, że trening oznacza dawanie z siebie wszystkiego przez długi czas, może odstraszać ludzi cierpiących na przewlekłe choroby zapalne, którzy mogliby znacznie skorzystać na aktywności fizycznej.