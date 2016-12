W Nigerii skonfiskowano plastikowy ryż

W Nigerii skonfiskowano 102 worki plastikowego "ryżu".

Haruna Mamudu, szef służby celnej z Lagos, powiedział, że fałszywy ryż miał być sprzedawany na targach w sezonie świątecznym. Po ugotowaniu jest ponoć bardzo kleisty i tylko Bóg jeden wie, co by się stało, gdyby ludzie go zjedli.

Nie wiadomo, skąd pochodzi trefny towar, ale podobny "ryż" z kawałków plastiku wykryto w zeszłym roku w Chinach.

Ryż to bardzo popularny produkt w Nigerii. Jedzą go wszyscy, bez względu na pochodzenie etniczne czy kulturowe.

Policja prowadzi śledztwo, ile kontrabandy się rozeszło. Mamadu ujawnił, że przeszmuglowany ryż sprzedawano pod marką "Best Tomato Rice".