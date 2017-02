Indie pobiły rosyjski rekord liczby jednorazowo wyniesionych satelitów

4 godz. temu | Astronomia/fizyka

Indie pobiły właśnie rekord świata w liczbie satelitów wyniesionych jednorazowo w przestrzeń kosmiczną. Z kosmodromu w Sriharikota wystartowała rakieta, która dostarczyła na orbitę 104 satelity. Był wśród nich 1 duży i 103 nanosatelity. Poprzedni rekord należał do Rosji, która w czerwcu 2014 roku wyniosła jednocześnie 39 satelitów.

Na pokładzie Polar Satellite Launch Vehicle znalazł się ważący 714 kilogramów Cartosat-2 do obserwacji Ziemi oraz 103 nanosatelity o łącznej wadze 664 kilogramów. Niemal wszystkie nanosatelity należały do innych krajów, w tym do Kazachstanu, Izraela, Holandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Szwajcarii. Aż 96 satelitów to własność firm z USA, w tym 88 należy do kalifornijskiego startupu Planet Inc.

Firma z San Francisco zamówiła umieszczenie swoich satelitów na wysokości 500 kilometrów, gdzie dołączyły do 12 już istniejących satelitów. Wspólnie stworzą one ˆƒ„kosmiczny skaner”, który codziennie będzie wykonywał fotografie całej Ziemi o łącznej rozdzielczości 50 bilionów pikseli. „Skaner” ma rozpocząć pracę już latem bieżącego roku.

Indie starają się zostać znaczącym graczem na rynku komercyjnych lotów kosmicznych i w ostatnich latach odnotowały na tym polu wiele sukcesów. Jednym z największych dotychczasowych osiągnięć indyjskiej kosmonautyki jest umieszczenie satelity na orbicie Marsa. Wcześniej dokonały tego jedynie Stany Zjednoczone, ZSRR i Unia Europejska.

Przed pobiciem omawianego tutaj rekordu Indie umieściły na orbicie 79 satelitów z 21 krajów. Klientami Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych są m.in. Google i Airbus.

ISRO ma jednak znacznie bardziej ambitne plany. Firma myśli o misji na Jowisza i Wenus.