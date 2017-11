Skóra niektórych kobiet wygląda młodziej, bo zachowuje się jak młodsza skóra

5 godz. temu | Zdrowie/uroda

Kluczem do młodziej wyglądającej i młodziej zachowującej się skóry jest zwiększona ekspresja pewnych genów.

Nie chodzi tylko o geny, z którymi się urodziliśmy, ale również o to, które z nich się włączają i wyłączają z upływem czasu. U kobiet, które nie wyglądają na swój metrykalny wiek, odkryliśmy [...] specyficzny wzorzec ekspresji genów - opowiada dr Alexa B. Kimball z Beth Israel Deaconess Medical Center.

Amerykanie zbierali dane z molekularnego, komórkowego i tkankowego poziomu 2 rodzajów skóry: wystawianej na słońce (twarzy i przedramion) i zasłoniętej (pośladków). Badanie objęło sto pięćdziesiąt osiem 20-74-latek. Naukowcy przyglądali się m.in. wzorcowi ekspresji genów u kobiet, które nie wyglądały na swój wiek.

Autorzy publikacji z Journal of the American Academy of Dermatology analizowali cyfrowe zdjęcia twarzy. Badali też próbki skóry. Do genotypowania wykorzystano próbki śliny.

Analizy wskazały na postępujące zmiany w szlakach związanych ze stresem oksydacyjnym, metabolizmem energii czy barierą skórną. Zmiany przyspieszały w wieku sześćdziesięciu kilku i siedemdziesięciu kilku lat. Porównanie skóry wystawianej i niewystawianej na słońce wykazało, że pewne zmiany genetyczne można powiązać z fotostarzeniem.

Okazało się, że wzorce ekspresji genowej młodo wyglądających pań były podobne do wzorców występujących u młodszych osób. U kobiet tych występowała podwyższona aktywność genów związanych z podstawowymi procesami biologicznymi: naprawą DNA, namnażaniem komórek, reakcją na stres oksydacyjny i metabolizmem białek. Szczególnie młodo wyglądające kobiety ze starszych grup wiekowych wykazywały także większą ekspresję genów związanych ze strukturą i metabolizmem mitochondrialnym, ogólną budową naskórka, funkcją barierową naskórka z próbek z twarzy, a także z produkcją macierzy skórnej.

[...] Wydaje się, że młody wygląd skóry pewnej grupy kobiet to wynik naśladowania biologii młodszej skóry. Ta skóra wygląda młodziej, bo zachowuje się młodziej.

Ustalenie, jakie geny stoją za młodo wyglądającą skórą, powinno pomóc w rozwijaniu strategii spowalniających starzenie.