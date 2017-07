Robot do "dojenia" skorpionów

Na Uniwersytecie Hassana II w Maroku powstał robot, który zastąpi ludzi podczas ekstrahowania jadu skorpionów. Jad skorpiona ma wiele medycznych zastosowań: wykorzystuje się go m.in. w lekach immunosupresyjnych, przeciwmalarycznych, a także w badaniach nad nowotworami.

Proces ekstrahowania może się zakończyć fatalnie, zaś robot sprawia, że proces jest szybki i bezpieczny - podkreśla jeden z projektantów maszyny Mouad Mkamel.

Pozyskiwanie jadu skorpiona to bardzo trudne zadanie, w którym zazwyczaj bierze udział 2 eksperymentatorów. Istnieje wiele zagrożeń: od potencjalnie śmiertelnych ukąszeń pajęczaków po porażenie prądem przez stymulatory wykorzystywane do ekstrakcji.

Robot VES-4 jest bardzo lekki. Łatwo go przenieść, może więc być wykorzystywany przez badaczy zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Zaprojektowano go w taki sposób, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa ludziom i ekstrahować jad, nie szkodząc zwierzętom - podkreśla Mkamel.

Obecne metody ekstrakcji są albo niebezpieczne (ręczna stymulacja elektryczna), albo zawodne (stymulacja mechaniczna), albo szkodzą skorpionom (nakłuwanie gruczołu jadowego/usunięcie odwłoka). VES-4 chwyta za zaodwłok i elektrycznie stymuluje zwierzę, by pozyskać krople jadu. Są one wyłapywane i bezpiecznie przechowywane. Do obsługi VES-4 wystarczy 1 osoba, która steruje robotem zdalnie.

Maszynę przetestowano na wielu gatunkach skorpionów. Wyświetlacz LED pozwala wyświetlać nazwę gatunku, od którego w danym momencie ekstrahuje się jad.