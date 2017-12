W niedzielę w wypadku kolejowym w Indiach zginęło 5 słoni

11 grudnia 2017, 14:37 | Nauki przyrodnicze

W indyjskim stanie Assam pociąg zabił w niedzielę (10 grudnia) 5 słoni, w tym ciężarną samicę. Słonie przechodziły przez tory na terenie plantacji herbaty.

Vikas Brahma z Departamentu Leśnego ujawnił, że wszystkie osobniki zginęły na miejscu. Urzędnik dodaje, że słonie rzadko przemieszczają się przez tę część stanu Assam, dlatego nie było wiadomo, że znajduje się to jakieś stado. Zwykle władze kolei wprowadzają w takich sytuacjach powiadomienia i ograniczenia prędkości dla maszynistów.

Wylesienie i prace budowlane zmuszają słonie do dłuższych wypraw po pożywienie. W Assamie i Bengalu Zachodnim trasy migracji (korytarze) poprzecinano drogami i torami kolejowymi, przez co częściej dochodzi do wypadków, także śmiertelnych.

Sześć lat temu podczas spisu w stanie Assam doliczono się 5620 słoni (mieszka ich tu więcej niż w innych stanach). Do tej pory w br. zginęło ok. 60 osobników. Do wielu zgonów doszło w wyniku porażenia prądem, bo rolnicy ogrodzili swoje uprawy płotem elektrycznym.