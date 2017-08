Chińczycy wysłali splątane fotony przez wodę

3 godz. temu | Astronomia/fizyka

Chińscy naukowcy z Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju przesłali parę splątanych fotonów przez wodę. Osiągnięcie jest o tyle warte odnotowania, że dotychczas splątane fotony wysyłano w mniej wymagającym środowisku, jak np. powietrze. Stany kwantowe, a splątanie jest takim stanem, są niezwykle wrażliwe na wpływ czynników zewnętrznych, które z łatwością je zaburzają. Woda jest środowiskiem znacznie trudniejszym dla stanów kwantowych niż powietrze.

Udany eksperyment, mimo iż interesujący i pionierski, nie przyniósł większego zaskoczenia. Fotony przesłano bowiem przez wypełniony wodą morską zbiornik o długości 3 metrów. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że światło wysłane przez 10 stóp wody nie uległo polaryzacji, mówi Paul Kwiat z University of Illinois. Rzeczywiście, w porównaniu z odległością 1200 kilometrów, na jaką niedawno chińscy naukowcy wysłali splątane fotony z satelity na Ziemię, odległość 3 metrów nie robi wrażenia.

Jednak Xianmin Jin i jego koledzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Z ich obliczeń wynika bowiem, że teoretycznie splątane fotony można by wysłać przez 900 metrów wody. Wcześniej obliczano, że odległość taka może wynieść maksymalnie 120 metrów. Jako, że woda oceaniczna absorbuje światło, wydłużenie tego dystansu będzie trudne. Jednym z rozwiązań jest stosowanie przekaźników, ale to jest całkowicie niepraktyczne, mówi Jeffrey Uhlmann z University of Missouri.