Rekordowe wzrosty sprzedaży półprzewodników

Po raz pierwszy w historii miesięczna wartość sprzedanych układów scalonych przekroczyła 35 miliardów dolarów. Rekord padł w sierpniu i był poprzedzony 12-miesięcznym ciągłym wzrostem wartości sprzedaży, informuje Semiconductor Industry Association (SIA).

Szybki wzrost wartości sprzedaży rozpoczął się w drugiej połowie bieżącego roku. Wartości rzeczywiście mogą imponować. W ciągu zaledwie trzech miesięcy wartość sprzedaży światowego przemysłu półprzewodnikowego wzrosła o 4%, a wartość rok do roku zwiększyła się aż o 24%.

W sierpniu sprzedaż wzrosła wszędzie. Na każdym rynku regionalnym i w każdej kategorii produktów półprzewodnikowych zanotowano wzrost zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Głównym kołem napędowym wzrostu jest sprzedaż układów pamięci, jednak w sierpniu wzrost jest widoczny nawet gdy wykluczy się układy pamięci ze statystyki, mówi John Neuffer, prezes SIA.

Przemysł półprzewodnikowy doświadcza największych wzrostów od 2010 roku. Ich tempo zaskoczyło analityków, którzy prognozowali nawet dwukrotnie wolniejsze tempo zwiększania się wartości sprzedaży.

W obu amerykach tempo wzrostu miesiąc do miesiąca wyniosło 8,8%,a rok do roku – 39%. W Chinach wartości te wyniosły, odpowiednio, 3,7 i 23,3%. Zdaniem Neuffera do rekordowych wzrostów w Amerykach przyczyniła się decyzja Kongresu USA, który zapowiedział reformę korporacyjnego systemu podatkowego, mającą uczynić Stany Zjednoczone bardziej konkurencyjnymi wobec innych krajów. Przemysł półprzewodnikowy USA jest światowym liderem, gdyż należy doń niemal połowa światowego rynku. Jednak amerykańskie firmy zmagają się z coraz silniejszą konkurencją z zagranicy, mówi Neuffer.