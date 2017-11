Ssaki uaktywniły się w ciągu dnia po wyginięciu dinozaurów

Ssaki zaczęły być aktywne za dnia po wyginięciu nieptasich dinozaurów ok. 66 mln lat temu.

Stara teoria głosi, że wspólny przodek wszystkich ssaków prowadził nocny tryb życia. Nowe ustalenia pokazują zaś, kiedy po raz pierwszy ssaki zaczęły być aktywne za dnia. Dają też wgląd w to, jakie gatunki jako pierwsze zmieniły swoje zachowanie.

Autorzy publikacji z pisma Nature Ecology & Evolution przeanalizowali dane 2415 gatunków współczesnych ssaków. Algorytmy komputerowe miały pomóc w zrekonstruowaniu prawdopodobnych wzorców aktywność ich przodków, którzy żyli przed milionami lat.

Wykorzystano 2 drzewa filogenetyczne ssaków, które przedstawiały alternatywne chronologie ewolucji ssaków. Wyniki dla obu pokazały, że ssaki przestawiły się na dzienny tryb życia krótko po wyginięciu dinozaurów. Zmiana nie zaszła, oczywiście, w jednej chwili - trwający miliony lat etap mieszanej aktywności dzienno-nocnej nałożył się na zdarzenia, które wytrzebiły dinozaury.

Byliśmy zaskoczeni, kiedy natrafiliśmy na tak ścisłą korelację między zniknięciem dinozaurów i początkiem dziennej aktywności ssaków. Wyniki były jednak takie same dla kilku alternatywnych analiz - podkreśla doktorant Roi Maor z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego i Uniwersytetu w Tel Awiwie.

Okazało się, że jako pierwsze nocny tryb życia porzuciły małpokształtne. Biorąc pod uwagę 2 różne chronologie ewolucyjne można wyznaczyć okienko czasowe, kiedy mogło do tego dojść: 33-52 mln lat temu.

Odkrycie pasuje do faktu, że małpokształtne są jedynymi ssakami, które wyewoluowały dobre widzenie za dnia. Ich postrzeganie barw i ostrość widzenia są porównywalne do dziennych gadów i ptaków, czyli grup, które nigdy nie opuściły dziennej niszy.

Trudno odnieść behawioralne zmiany, które zaszły u ssaków żyjących tak dawno temu, do warunków ekologicznych z tamtych czasów, dlatego nie możemy powiedzieć, że wymarcie dinozaurów spowodowało, że ssaki zaczęły być aktywne za dnia. Tak czy siak w naszych wynikach widać klarowną korelację - opowiada prof. Kate Jones.

Z 2 powodów przeanalizowaliśmy tyle danych dot. zachowania i pochodzenia współczesnych ssaków. Po pierwsze, zapis kopalny z tego okresu jest bardzo ograniczony. Po drugie, zachowanie to cecha, o której bardzo trudno wnioskować na podstawie skamieniałości - dodaje prof. Tamar Dayan z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Wiele kolejnych przystosowań do życia za dnia widać [za to] w naszych tkankach miękkich.