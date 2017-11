Rokowania dla zakażeń owrzodzeń cukrzycowych są gorsze niż sądzono

Prognozy dla diabetyków z zakażonym wrzodami stopy są gorsze niż dotąd sądzono.

Przez rok wrzody nie wygoiły się u ponad połowy badanych osób. U 1 na 7 trzeba zaś było amputować część bądź całą stopę.

Naukowcy tłumaczą, że długotrwałe niedotlenienie tkanek prowadzi do ich obumarcia. Tworzą się skrzepy, wrzody, martwice i opuchlizny. Stopa staje się sina. Same wrzody są przewlekłe, trudno się goją i często ulegają zakażeniu.

Zespół prof. Andrei Nelson z Uniwersytetu w Leeds analizował przypadki 299 osób, które zgłosiły się do kliniki cukrzycowej z zakażeniem owrzodzenia stopy. Ich losy śledzono przez rok. Do tego czasu u 1 na 7 osób (17,4%) trzeba było amputować fragment albo całą stopę. Wygojenie nastąpiło zaś u 45,5% grupy. Wg Brytyjczyków, oznacza to, że rokowania są gorsze niż się spodziewano.

Owrzodzenie stopy to paskudna i bolesna dolegliwość. [...] Ludzie z wrzodami mają ograniczoną mobilność, przez co wzrasta zagrożenie m.in. chorobami serca i otyłością.

Kluczowe jest, by pacjenci trafiali do specjalisty, gdy tylko wrzód zacznie się tworzyć. To daje największe szanse na poradzenie sobie z nim - podsumowuje dr Michael Backhouse.