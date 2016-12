Słońce energetyzuje limfocyty T

Światło słoneczne nie tylko odpowiada za produkcję witaminy D 3 w organizmie. Na drodze zupełnie innego mechanizmu energetyzuje także limfocyty T, które odgrywają centralną rolę w naszej odporności.

Wszyscy wiemy, że światło słoneczne zapewnia witaminę D, co miałoby wpływać m.in. na odporność. My jednak odkryliśmy odrębne oddziaływanie słońca na odporność. Niektóre funkcje przypisywane witaminie D mogą de facto wynikać z tego nowego mechanizmu - podkreśla prof. Gerard Ahern z Centrum Medycznego Georgetown University.

Okazało się, że światło niebieskie, składowa promieniowania słonecznego, która dociera aż do skóry właściwej, sprawia, że limfocyty T poruszają się szybciej (to pierwsze ludzkie komórki, w przypadku których wykazano reakcję na światło słoneczne w postaci zwiększenia prędkości).

Limfocyty T, czy to NKT [od Natural Killer T-cells], czy to pomocnicze, muszą się przemieszczać, by wykonać swoje zadania, czyli dotrzeć do miejsca zakażenia i koordynować reakcje. Badanie wykazało, że światło słoneczne bezpośrednio je pobudza [...].

Ahern dodaje, że do produkcji witaminy D 3 potrzeba promieniowania UV, zaś do pobudzenia limfocytów T - bezpieczniejszego światła niebieskiego (ze słońca albo specjalnych lamp).

Badane przez Amerykanów komórki nie były co prawda limfocytami T ze skóry (wyizolowano je z hodowli komórek mysich i ludzkiej krwi), ale autorzy artykułu z pisma Scientific Reports podkreślają, że w skórze występuje ich 2-krotnie więcej niż we krwi (wchodzą one w skład układu odpornościowego skóry).

Zespół Aherna postanowił sprawdzić, na jakiej drodze światło aktywuje limfocyty T. Okazało się, że chodzi o syntezę nadtlenku wodoru, a więc związku uwalnianego przez limfocyty po wykryciu zakażenia (jest to sygnał dla limfocytów T i innych komórek odpornościowych, by wdrożyć odpowiedź immunologiczną).

Odkryliśmy, że pod wpływem światła słonecznego w limfocytach T powstaje nadtlenek wodoru i to wprawia je w ruch.

Ahern podkreśla, że jeśli podczas dalszych badań okaże się, że aktywacja limfocytów T niebieskim promieniowaniem ma tylko korzystne aspekty, w przyszłości, by wzmocnić odporność pacjentów, będzie można stosować odpowiednio zaplanowaną światłoterapię.