Powstała syntetyczna oksytocyna z mniejszym ryzykiem skutków ubocznych

Naukowcy z Uniwersytetu Queensland stworzyli syntetyczną postać oksytocyny z, jak to określają, mniejszym prawdopodobieństwem skutków ubocznych.

Dr Markus Muttenthaler wyjaśnia, że oksytocyna to hormon, który reguluje poród i podstawowe zachowania społeczne, np. matczyną opiekę czy więzi w parach.

Minusem oksytocyny jest to, że aktywuje wiele receptorów, a niektóre z nich mogą wywoływać niechciane skutki uboczne. Hormon ten jest wykorzystywany do przyspieszenia akcji porodowej, ale stosowany zbyt długo lub w za wysokich dawkach może prowadzić do problemów sercowo-naczyniowych lub pęknięcia macicy.

Związek opracowany przez Australijczyków jest tak samo skuteczny, jak naturalna oksytocyna, ale ma zwiększoną wybiórczość w stosunku do receptorów oksytocyny, co zmniejsza ryzyko groźnych skutków ubocznych. Nie aktywuje on miocytów serca i daje bardziej regularny wzorzec skurczów tkanki macicy, co oznacza poprawę bezpieczeństwa zarówno dla matki, jak i dziecka.

Testy oksytocyny z nieznacznie zmienioną budową przeprowadzono na myszach. Australijczycy stwierdzili, że zwierzęta, którym ją podano, szybko pokonywały lęk społeczny. To wskazuje na potencjał cząsteczki w terapii fobii społecznej, zaburzeń lękowych czy autyzmu.

Naukowcy mają nadzieję nie tylko ulepszyć leczenie, ale i dokładniej zrozumieć rolę receptorów oksytocynowych w zdrowiu i chorobie.