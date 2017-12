Sztuczna inteligencja buduje coraz doskonalszą sztuczną inteligencję

Google Brain, wydział Google'a specjalizujący się w pracach nad sztuczną inteligencją, zaprezentował w maju AutoML, bota SI zdolnego do tworzenia innych algorytmów sztucznej inteligencji. Teraz AutoML stworzył algorytm rozpoznający obiekty na klipie wideo, który sprawuje się lepiej, niż jakiekolwiek algorytmy tego typu zbudowane przez ludzi. NASNet, bo tak nazwano nowy algorytm, w czasie testów rozpoznawał obiekty z 82,7-procentową dokładnością. Uzyskał tym samym wynik o 1,2 pp. lepszy niż podobne programy stworzone przez ludzi.

NASNet potrafi rozpoznawać ludzi, samochody, sygnalizację świetlną, torebki i wiele innych obiektów. Pomimo osiągniętych przezeń świetnych wyników specjaliści z Google Brain mówią, że to dopiero początek badań. Mamy nadzieję, że bazując na naszych osiągnięciach inne zespoły będą w stanie rozwinąć system, który poradzi sobie z takimi wyzwaniami w dziedziny automatycznego rozpoznawania obiektów, jakich nawet sobie obecnie nie wyobrażamy, stwierdzili eksperci.

Oczywiście tworzenie przez sztuczną inteligencję potężnych algorytmów sztucznej inteligencji rodzi poważne pytania etyczne. Co jeśli AutoML stworzy system doskonalszy od człowieka czy też taki, za którego tempem rozwoju nie będzie nadążało prawo? Łatwo wyobrazić sobie przecież, że NASNet zostanie wykorzystany do inwigilacji. Musimy pamiętać, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy obserwowani przez coraz więcej kamer umieszczonych w miejscach publicznych.

Powstają już inicjatywy takie jak Partnership on AI to Benefit People and Society – do których przystąpiły m.in. Facebook i Apple – których celem jest rozwijanie wyłącznie takich systemów SI, które przysłużą się ludzkości. Warto jednak pamiętać, że wiele takich systemów może być odpowiednikiem technologii podwójnego przeznaczenie. W jednych rękach będą służyły ludzkości, jednak mogą wpaść i w takie ręce, które wykorzystają je do szkodzenia ludziom.

Ray Kurzweil, znany futurysta pracujący w Google'u na stanowiska dyrektora ds. inżynieryjnych, stwierdził niedawno, że w ostatecznym rozrachunku sztuczna inteligencja przysłuży się ludzkości, jednak musimy być przygotowani na „trudne chwile”, jakie czekają nas przed stworzeniem dobrze rozwiniętej SI. Technologia zawsze była obosiecznym mieczem. Ogień zapewnia nam ciepło, pozwala przygotować posiłek i może spalić nam dom, powiedział Kurzweil.