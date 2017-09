Sztuczna inteligencja odtwarza silnik gry na podstawie obserwacji

Już wkrótce twórcy gier mogą zyskać nowe interesujące narzędzie, które przyspieszy produkcję nowych tytułów i pozwoli im na eksperymentowanie z różnymi stylami rozrywki. Naukowcy z Georgia Institute of Technology (Gatech) opracowali system sztucznej inteligencji, który uczy się działania silnika wykorzystanego w grze.

Systemowi wystarczą mniej niż 2 minuty przypatrywania się grze, by stworzyć model, na jakim jest gra oparta i jak działa. Algorytmy obserwują sposób poruszania się bohatera i próbują odgadnąć, w jaki sposób mogą reagować jego wrogowie.

Twórcy SI, chcąc zbudować algorytmy zdolne do odtworzenia silnika gry 2D szkolili je na prostej grze, w której bohater jak najkrótszą drogą podąża do celu. Obecnie szkolą swoje algorytmy na grze Super Mario Bros. i zaczęli prowadzić eksperymenty przy użyciu Mega Man oraz Sonic the Hedgehog.

Porównanie działania opracowanych algorytmów z sieciami neuronowymi wykazały, że te pierwsze stworzyły model znacznie bardziej podobny do oryginału. Nasza SI tworzy model bez dostępu do kodu gry i czyni znacznie lepsze przewidywania co do dalszego rozwoju rozgrywki niż konwolucyjne sieci neuronowe. Na podstawie pojedynczego materiału wideo nie jesteśmy w stanie stworzyć doskonałego klona silnika gry, ale gdy nasza SI obejrzy kilka takich materiałów zbuduje coś bardzo bliskiego oryginalnemu silnikowi, mówi Matthew Guzdial, główny autor badań.

Uczeni zweryfikowali pracę swojej sztucznej inteligencji angażując kolejny system SI, który grał w grę zbudowaną przez pierwszą SI. Okazało, że nie można było odróżnić, kiedy SI gra w sklonowaną grę, a kiedy ma do czynienia z oryginałem.

Technika opiera się na dość prostym algorytmie wyszukiwania, który przeszukuje zestaw zasad, by przewidzieć, jak będzie wyglądało przejście do kolejnej ramki. O ile nam wiadomo, jest to pierwszy przypadek algorytmu SI wyspecjalizowanego w uczeniu się silnika gry i symulowaniu gry w oparciu o nagranie wideo przebiegu rozgrywki, mówi profesor Mark Riedl.

Obecnie wykorzystywany system SI działa w grach, w których cała akcja rozgrywa się na ekranie. Jego twórcy przyznają, że taki gry jak np. Clash of Clans, gdzie część przebiegu gry odbywa się poza ekranem, mogą sprawić sztucznej inteligencji kłopot.