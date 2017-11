Tak jak ludzie, szympansy komunikują odległość za pomocą gestów

1 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Szympansy posługują się gestami i otwarciem ust, by zakomunikować innym odległość od różnych obiektów.

Naukowcy z Instytutu Badań nad Naczelnymi Uniwersytetu w Kioto sprawdzali, czy szympansy potrafią komunikować odległość. Indywidualnym testom poddano 8 małp.

Podczas sesji pierwszy eksperymentator umieszczał kawałek banana na jednym z dwóch stołów i wychodził. Do pomieszczenia wchodził drugi eksperymentator, który zajmował się szympansem. Bez względu na zachowanie małpy, po 15 s eksperymentator dawał jej przekąskę.

W drugim (kontrolnym) wariancie badania nie było drugiego eksperymentatora i szympans samotnie czekał na banana.

Sytuacja powtarzała się 10-krotnie, z tym że banan leżał w różnych miejscach na stole.

Okazało się, że szympansy częściej gestykulowały i otwierały usta w obecności człowieka. Poza tym gesty korelowały z oddaleniem pożywienia: ramiona były podnoszone wyżej, a usta otwierane szerzej, gdy banan leżał dalej.

Szympansy potrafiły uwzględnić obecność człowieka i dostosować we właściwy sposób swoje sygnały - podkreśla dr Chloe Gonseth.

Autorzy publikacji z pisma Biology Letters uważają, że szympansie rozróżnianie bliży i dali za pomocą gestów/otwierania ust przypomina ludzkie wskazywanie ręką i opisywanie za pomocą słów. Naukowcy zwracają uwagę, że choćby w angielskim wyrazy z samogłoskami otwartymi, np. there, są używane w stosunku do dalej położonych obiektów, a wyrazy z samogłoskami przymkniętymi, np. here, wykorzystuje się w odniesieniu do rzeczy położonych bliżej.