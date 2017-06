Szympansy są świadome ryzyka żerowania zbyt blisko ludzi

31 maja 2017, 07:22 | Nauki przyrodnicze

Nicola Bryson-Morrison, doktorantka z Uniwersytetu Kentu, sugeruje, że szympansy są świadome ryzyka żerowania zbyt blisko ludzi, dlatego dostosowują swoje zachowanie, by unikać negatywnych kontaktów z naszym gatunkiem.

Zespół Bryson-Morrison prowadził badania w Bossou w Gwinei między kwietniem 2012 a marcem 2013 r. Codziennie rano lub po południu naukowcy przez 6 godzin podążali za szympansami i odnotowywali ich zachowania w różnych habitatach.

Okazało się, że do wszystkich aktywności szympansy preferowały dojrzały las pierwotny. Unikały żerowania w habitatach nieuprawnych w obrębie 200 m od pól, co sugeruje świadomość ryzyka związanego z przebywaniem zbyt blisko miejsc, gdzie mogą być ludzie. Z drugiej jednak strony małpy nie unikały żerowania w pobliżu dróg gruntowych lub ścieżek, na których mogą się pojawiać zarówno pojazdy, jak i ludzie. Ryzyka związane z drogami wydają się zatem mniejsze niż zagrożenia kojarzone z polami uprawnymi, gdzie ludzie z większym prawdopodobieństwem będą nastawieni antagonistycznie w stosunku do szympansów.