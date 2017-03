Żółte taksówki rzadziej ulegają wypadkom

Troje naukowców z Singapuru, USA i Hongkongu przeprowadziło badania dotyczące liczby wypadków, w których uczestniczyły żółte i niebieskie taksówki jeżdżące w Singapurze. Okazało się, że żółte taksówki rzadziej ulegają wypadkom.

Największe singapurskie przedsiębiorstwo taksówkowe posiada samochody, które są pomalowane albo na żółto albo na niebiesko. To świadectwo przeszłości firmy, która powstała z połączenia dwóch innych, a władze nowego przedsiębiorstwa zdecydowały o utrzymaniu dotychczasowych kolorów pojazdów. Samochody wspomnianej firmy stanowią 60% taksówek w Singapurze, a kierowcy jeżdżą pojazdami o różnych kolorach. Dzięki temu badacze mieli okazję sprawdzić, czy kolor samochodu wpływa na liczbę wypadków.

Uczeni poprosili firmę o przekazanie danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa z ostatnich 3 lat. Szczegółowa analiza wykazała, że żółte taksówki ulegają 9% wypadków mniej niż taksówki niebieskie.

Badacze przypominają, że pierwszym przedsiębiorstwem używającym żółtych taksówek było chicagowskie Yellow Cab. W 1907 roku jego właściciele zwrócili się do Uniwersytetu Chicagowskiego z prośbą o zbadanie, jaki kolor powinny mieć samochody, by pasażerowie najłatwiej mogli wyłowić je spośród innych – przeważnie czarnych – pojazdów poruszających się po ulicach miasta. Zasugerowano wówczas kolor żółty. Teraz uczeni mówią, że to właśnie kolor może przyczyniać się do mniejszej liczby wypadków. Żółte taksówki są lepiej widoczne – szczególnie w nocy – a inni kierowcy poruszają się ostrożniej w ich pobliżu.

Naukowcy obliczyli też, że gdyby singapurska firma przemalowała wszystkie swoje taksówki na żółto, to w ciągu roku liczba wypadków z udziałem pojazdów przedsiębiorstwa spadłaby o 917, co oznacza oszczędności w wysokości około 1,4 miliona dolarów.