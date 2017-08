Taniec zbawienny dla starszych osób

Porównanie dwóch różnych aktywności fizycznych wykazało, że obie korzystnie działają na mózg osób starszych spowalniając proces starzenia się, ale tylko taniec prowadził do widocznych zmian w zachowaniu. Badania, których wyniki opublikowano we Frontiers in Human Neuroscience wykazały, że u starszych aktywnych fizycznie osób można odwrócić efekty starzenia, a taniec daje najlepszy efekt.

Ćwiczenia fizyczne spowalniają a nawet odwracają związane z wiekiem spadki zdolności mentalnych i fizycznych. W naszym badaniu wykazaliśmy, że dwa różne typy aktywności fizycznej – taniec i trening wytrzymałościowy – zwiększają te obszary mózgu, którego kurczą się z wiekiem. Jednak tylko w przypadku tańca zauważono widoczne zmiany w zachowaniu pod względem poprawy równowagi – mówi doktor Kathrin Rehfeld z Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych w Magdeburgu.

Średni wiek ochotników, którzy brali udział w badaniach, wynosił 68 lat. Każdy z nich został zapisany na 18-miesięczny kurs tańca lub wytrzymałości i giętkości. U obu grup doszło do zwiększenia hipokampu, który jest odpowiedzialny za pamięć, uczenie się i utrzymywanie równowagi, a jednocześnie jest podatny na kurczenie się z wiekiem i na choroby neurodegeneracyjne.

Zbawienne skutki aktywności fizycznej były dobrze znane, jednak dotychczas nie wiedziano, czy różne rodzaje aktywności wywierają różny efekt. Aby to sprawdzić w grupie uprawiającej fitness prowadzono wiele powtarzających się ćwiczeń, jak np. jazda na rowerze czy Nordic walking, a grupa taneczna co tydzień uczyła się czegoś nowego. W grupie tanecznej staraliśmy się, by ćwiczący mieli ciągle jakieś nowe wyzwania, by ciągle musieli się uczyć. Największym wyzwaniem dla nich było przypomnienie sobie wcześniej nauczonych ruchów pod presją czasu i bez pomocy instruktora, mówi doktor Rehfeld.

Naukowcy sądzą, że to właśnie te ciągłe nowe wyzwania były przyczyną dla której widoczny był większy postęp i polepszona równowaga u osób tańczących. Obecnie zespół doktor Rehfeld opracowuje program, który w największym stopniu będzie zwalczał neurodegeneracyjne skutki starzenia się.