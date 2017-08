IBM pobił kolejny rekord gęstości zapisu danych na taśmie

Badacze z IBM-a i Sony pobili rekord w gęstości danych zapisanych na taśmie magnetycznej. Na calu powierzchni udało im się zapisać 201 gigabitów danych. To już piąty z kolei rekord pobity przez IBM-a od 2006 roku. Zapisu dokonano na taśmie wyprodukowanej przez Sony Storage Media Solutions, a osiągnięcie zaprezentowano podczas 28th Magnetic Recording Conference.

Zapis taśmowy to obecnie najbezpieczniejszy, najbardziej wydajny i najtańszy sposób na przechowywanie olbrzymiej ilości danych archiwalnych.

Zapisanie 201 gigabitów na calu kwadratowym oznacza zaś, że nowa metoda pozwala na zapis 20-krotnie większej ilości danych niż na najlepszych dostępnych komercyjnie napędach taśmowych. Używając jej można w pojedynczym kartridżu zapisać aż 300 terabajtów nieskompresowanych danych.

Obecnie taśmy magnetyczne przeżywają swój renesans. Taśm tradycyjnie używano do archiwizacji wideo, plików archiwalnych, backupów na wypadek awarii. Jednak ostatnio obserwuje się coraz większe zainteresowanie nimi ze strony firm oferujących chmury obliczeniowe. Evangelos Eleftheriou z IBM-a, mówi, że co prawda taki rodzaj taśmy, jaki został użyty podczas bicia rekordu, kosztuje nieco więcej niż komercyjna taśma z ferrytem baru (BaFe), jednak biorąc pod uwagę możliwości zapisu, to koszt na terabajt okazuje się niezwykle atrakcyjny.

Zapisanie rekordowo dużej ilości danych wymagało od IBM-a opracowania kilku nowych technologii. Stworzono nowy algorytm przetwarzania sygnału oraz technologie kontroli pozycji głowicy zapisująco-odczytującej, które ustalają jej pozycję z dokładnością do 7 nanometrów.

IBM od dawna pracuje nad taśmami magnetycznymi. Pierwszym firmowym produktem na tym rynku była 726 Magnetic Tape Unit, która zadebiutowała ponad 60 lat temu. Taśma miała szerokość 1,25 cm i można było na niej zapisać 2 megabajty danych. Najnowsze osiągnięcie oznacza, że w ciągu tych 60 lat firma zwięszyła gęstość zapisu aż 165 milionów razy.