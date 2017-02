Popularny dodatek do żywności pogarsza funkcje jelita cienkiego

5 godz. temu | Zdrowie/uroda

Przewlekła ekspozycja na tlenek tytanu(IV), popularny dodatek do żywności, który występuje m.in. w gumach do żucia czy cukierkach, zmniejsza zdolność jelita cienkiego do wchłaniania składników odżywczych i jego funkcję barierową w stosunku do patogenów.

Naukowcy z Binghamton University, State University of New York wystawiali hodowlę komórek nabłonkowych jelita cienkiego na oddziaływanie cząstek tlenku tytanu(IV) o średnicy 30 nanometrów. Jeden z czasów ekspozycji wynosił 4 godziny (była to ekspozycja ostra), a drugi 5 dni (ekspozycja chroniczna). Autorzy publikacji z NanoImpact oceniali wpływ nano-TiO 2 na funkcje barierowe, powstawanie reaktywnych form tlenu, sygnalizację prozapalną, wchłanianie składników odżywczych (żelaza, cynku i kwasów tłuszczowych), a także funkcjonowanie enzymu błony rąbka szczoteczkowego (jelitowej fosfatazy alkalicznej).

Okazało się, że ostra ekspozycja nie miała wpływu, jednak chroniczna obkurczała mikrokosmki. Przy mniejszej ich liczbie dochodziło do osłabienia bariery jelitowej, spowolnienia metabolizmu i trudniejszego wchłaniania żelaza, cynku i kwasów tłuszczowych. Widoczne było również pogorszenie funkcjonowania enzymów i nasilenie sygnalizacji zapalnej.

Tlenek tytanu(IV) jest popularnym dodatkiem do żywności i ludzie jedzą go od dawna [...], my byliśmy jednak zainteresowani jego subtelnymi oddziaływaniami. Sądzimy, że konsumenci powinni o nich wiedzieć. Wcześniej prowadzono co prawda badania nad wpływem nano-TiO 2 na mikrokosmki, ale nasz zespół skupił się na znacznie mniejszych stężeniach. Rozszerzyliśmy też badania, by pokazać, że nanocząstki te wpływają na działanie jelit - opowiada prof. Gretchen Mahler.

Tlenek tytanu(IV) wchodzi w skład farb, papieru, wnętrza światłowodów czy fotoanod. Do układu pokarmowego może się dostać wraz z pastami do zębów. Oprócz tego znajduje się m.in. w niektórych czekoladach (nadaje im gładką konsystencję) i mlekach odtłuszczonych (zmieniając barwę, nadaje im bardziej apetyczny wygląd).

Chcąc unikać pokarmów bogatych w nanocząstki tlenku tytanu(IV), powinniśmy się wystrzegać produktów przetworzonych, zwłaszcza cukierków - podsumowuje Mahler.