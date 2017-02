Rekordziska wśród turbin wiatrowych

Olbrzymia turbina wiatrowa należąca do duńskiej firmy MHI Vestas Offshore pobiła rekord generowania mocy z takiego urządzenia. Turbina ustawiona w pobliżu wybrzeża w Østerlid wygenerowała w ciągu dobry 216 MWh. Urządzenie to, jak informuje jego właściciel, to 8-megawatowa ulepszona turbina, zdolna do generowania w odpowiednich warunkach do 9 MW.

Turbina V164 ma 220 metrów wysokości, a jej skrzydła mają długość 80 metrów i ważą 38 ton. Całkowita powierzchnia pokrywana przez obracającą się turbinę wynosi 21 124 metry kwadratowe. Jesteśmy przekonani, że to urządzenie udowodniło właśnie, iż jest gotowe do rynkowego debiutu. Sądzimy, że nasze turbiny wiatrowe będą odgrywały zasadniczą rolę umożliwiając dalsze obniżanie kosztów produkcji energii - stwierdził Torben Hvid Larsen, jeden z menedżerów firmy MHI Vestars offshore.

Dania inwestuje w energetykę wiatrową od lat 70. ubiegłego wieku. Obecnie kraj pokrywa dzięki wiatrowi około 40% zapotrzebowania na enrgi. Duński rząd chce do roku 2050 zrezygnować z paliw kopalnych.

Rozmiary turbiny są bardzo ważne. Im większa, tym więcej mocy wytwarza, co przekłada się na koszt pozyskania energii. Czas życia tego typu turbin określono na 25 lat, a samo urządzenie jest w 80% wyprodukowane z materiałów poddających się recyklingowi.