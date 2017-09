U osób po udarze częściej wykrywa się nowotwory

W porównaniu z całą populacją, u osób po udarze niemal dwa razy częściej wykrywane są nowotwory – sugerują wyniki badań zaprezentowanych podczas międzynarodowego kongresu onkologicznego ESMO w Madrycie.

Ponieważ wcześniejsze prace oparte na wynikach sekcji sugerowały, że nowotwory mogą rozwijać się u osób po udarze mózgu, zespół doktora Jacobo Rogado z Hospital de La Princesa w Madrycie postanowił przeprowadzić badania obserwacyjne.

Naukowcy przeanalizowali dane kliniczne wszystkich 914 pacjentów przyjmowanych z izby przyjęć na oddział udarowy Hospital de La Princesa od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku. Łącznie 381 pacjentów spełniło kryteria włączenia do badania - ich dalsze losy śledzono przez 18 miesięcy.

W trakcie tej obserwacji u 29 (7,6 proc.) chorych po udarze mózgu rozpoznano nowotwór - najczęściej okrężnicy, płuca i gruczołu krokowego. W oparciu o statystyki dla ogółu społeczeństwa przewidywano, że mogłoby to być 17 pacjentów (4,5 proc.). Od wystąpienia udaru do rozpoznania raka upływało przeciętnie sześć miesięcy, a niemal u 2/3 pacjentów (62 proc.), u których go rozpoznano, był lokalnie zaawansowany lub wystąpiły przerzuty. To sugeruje, że był już obecny w momencie wystąpienia udaru, ale nie dawał objawów. Najczęściej występował u osób po 76. roku życia, z wysokim poziomem fibrynogenu i niskim (poniżej 13 g/dl) poziomem hemoglobiny.

Już wcześniej specjaliści sugerowali, że nowotwory aktywując procesy krzepnięcia, ułatwiają wystąpienie niedokrwiennych udarów mózgu. Mogłoby to tłumaczyć podwyższony poziom fibrynogenu, zaobserwowany u osób z rozpoznanym po udarze nowotworem.

Zdaniem Rogado osoby po udarze powinny być uważnie obserwowane pod kątem obecności nowotworu. W szczególności dotyczy to starszych pacjentów, którzy wcześniej chorowali na nowotwory i mają podwyższony poziom fibrynogenu lub zbyt niski poziom hemoglobiny.

Komentujący podczas kongresu ESMO hiszpańskie badanie dr Fausto Roila ze szpitala Santa Maria della Misericordia w Perugii (Włochy) zwrócił uwagę na brak odpowiedniej grupy kontrolnej (w całej populacji występują osoby w różnym wieku, osoby z udarem są raczej starsze) i sugerował konieczność przeprowadzenia dalszych badań