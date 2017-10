Struktury społeczne waleni są równie złożone co u naczelnych

Nauki przyrodnicze

Walenie to posiadacze jednych z największych mózgów na Ziemi. Absolutnym rekordzistą jest kaszalot spermacetowy, którego mózg jest sześciokrotnie większy od mózgu człowieka. Teraz, po przebadaniu 90 gatunków waleni naukowcy wykazali, że im większy mózg, tym bardziej złożone struktury i zachowania społeczne.

Społeczności delfinów i wielorybów są co najmniej tak złożone, jak społeczności naczelnych, mówi biolog ewolucyjna Susanne Shultz z University of Manchester. Bardzo lubią zabawę, uczą się od siebie i komunikują w złożony sposób. Nasze problemy ze zrozumieniem, jak bardzo te zwierzęta są inteligentne, wynikają z trudności z ich obserwowaniem i zrozumieniem ich wodnego świata. Widzimy jedynie niewielką część tego, co one potrafią, dodaje uczona.

Naukowcy skompilowali bazę danych, w której zawarli informacje na temat wielkości mózgu, struktur społecznych i zachowań kulturowych różnych gatunków waleni. Największe mózgi w stosunku do wielkości ciała posiadają orki, szablogrzbiety waleniożerne oraz grindwale. Orki wykazują preferencje kulinarne ukształtowane przez czynniki kulturowe, stadami rządzą samice, które uczą inne orki, polują zespołowo, dodaje Shultz.

Badania wykazały na przykład, że te same gatunki różnią się co do preferencji kulinarnych. Niektóre stada orek wolą żywić się łososiami, inne polują na foki, jeszcze inne na rekiny lub na inne walenie. Wszystko zależy od kultury danej grupy. Podobne złożone zachowania zaobserwowano wśród innych waleni. Na przykład samice kaszalotów spermacotywych zanim udadzą się na polowanie organizują swoim dzieciom opiekę ze strony innych członków stada. Zauważono też, że różne stada kaszalotów wydają różne dźwięki w zależności od tego, gdzie żyją. Przypomina to dialekty ludzkiego języka. Delfiny butlonose używają gąbek do ochrony swoich pysków podczas polowań i żyją w grupach o ustalonej strukturze.

Jednocześnie jedne z największych waleni, na przykład płetwale błękitne, płetwale zwyczajne czy humbaki mają najmniejsze mózgi względem rozmiarów ciała i nie tworzą złożonych struktur społecznych. Zwykle żyją samotnie, a w grupy łączą się tylko w okresie rozrodczym oraz w pobliżu bogatych źródeł pożywienia.