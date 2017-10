Powstała mapa, ile wapnia spożywają średnio dorośli z całego świata

Analiza globalnego dziennego spożycia wapnia przez dorosłych pokazała znaczące różnice między regionami. Najmniejsze jest ono we wschodniej Azji, a największe w Europie Północnej.

Prof. Ethan Balk z Brown University podkreśla, że dane sugerują, że w wielu regionach świata istnieje zagrożenie dla zdrowia kości. Poza Ameryką Północną i większością Europy, a zwłaszcza Europą Północną, spożycie [wapnia] jest niższe niż trzeba dla dobrego zdrowia kości. W wielu częściach świata niskie średnie spożycie wapnia plasuje gros ludzi w grupie podwyższonego ryzyka złamań i osteoporozy.

Balk i jego współpracownicy, m.in. z International Osteoporosis Foundation, przejrzeli literaturę przedmiotu oraz inne źródła danych nt. średniego dziennego spożycia wapnia przez dorosłych z całego świata. Ostatecznie udało im się uzyskać informacje odnośnie do obywateli aż 74 państw.

Autorzy raportu z pisma Osteoporosis International przyznają, że nie wszystkie badania można uznać za nowe. Różniły się one także reprezentatywnością dla danego kraju i wielkością próby. Tak czy siak, to wystarczyło, by stworzyć globalną mapę. Widać na niej, że w południowej i wschodniej Azji spożycie wapnia jest najniższe (często niższe niż 400 mg dziennie) i tylko w Europie Północnej spożycie przekracza 1000 mg dziennie. Ze średnimi wartościami między 400 a 700 mg Ameryka Środkowa i Południowa plasują się w środku stawki.

Balk podkreśla, że zalecenia odnośnie do spożycia Ca są różne w poszczególnych krajach, ale i tak w większości państw średnie spożycie jest niższe od wytycznych.

Autorzy pracy mają nadzieję, że ich mapa przyczyni się do promowania większego spożycia wapnia, zwłaszcza w pacyficznej Azji i w rejonach, dla których brakuje danych.