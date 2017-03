Wątroba regeneruje się po niskobiałkowej diecie

Atrofię wątroby związaną z niskobiałkową dietą można odwrócić.

Naukowcy ze Szkoły Weterynaryjnej Uniwersytetu Surrey i Uniwersytetu w São Paulo badali wpływ niskobiałkowej diety na wątrobę. Przez 5 tygodni jednej grupie myszy podawano karmę z normalną zawartością białka, a drugiej z obniżoną.

Za pomocą nowoczesnej metody stereologicznej w 3D analizowano objętość wątroby, a także liczbę i rozmiary komórek. Okazało się, że objętość tego narządu spadła o 65% (3302 mm3 vs 1141 mm3). O 46% zmniejszyła się także objętość hepatocytów (8223 μm3 vs 4475 μm3). Odnotowano za to 90% wzrost liczby dwujądrzastych hepatocytów (1.549.393 vs 2.941.353). Zjawiska te wiązały się ze spadkiem funkcjonalności wątroby. Autorzy publikacji z pisma Nutrition zauważyli, że dieta niskobiałkowa prowadziła do 20-proc. spadku poziomu albuminy osocza (jest to białko wytwarzane przez wątrobę, dlatego wykorzystuje się ją jako biomarker).

Takie uszkodzenie wątroby może negatywne wpływać na układ nerwowy czy na zdolność metabolizowania leków. Naukowcy tłumaczą, że namnażanie dwujądrzastych hepatocytów to próba radzenia sobie wątroby z niskobiałkową dietą.

Po 5 tygodniach diety z normalną zawartością białka (12% kazeiny) brytyjsko-brazylijski zespół zauważył, że w pierwotnie niedożywionej białkowo grupie zwierząt aż o 85% wzrosła liczba jednojądrowych hepatocytów (po niedożywieniu wynosiła ona 15.988.560, a po znormalizowaniu diety 29.600.520). Objętość wątroby powiększyła się 1,5 raza (atrofia została więc częściowo odwrócona).

Naukowcy podkreślają, że opisane zjawiska demonstrują plastyczność wątroby i jej zdolność do samonaprawy. Nie wykluczają, że po upływie dłuższego czasu narząd mógłby się jeszcze bardziej zregenerować.

Ważne, by nie umniejszać znaczenia białka w naszej diecie. Białka są bardzo istotne dla organizmu: tworzą i regenerują tkanki oraz pełnią rolę hormonów i enzymów. Zbyt mała ilość białka w diecie może uszkadzać wątrobę. Nasze badania wykazały zatrważającą atrofię wątroby i jej komórek, co może wpływać na cały metabolizm. Plusem jest to, że uszkodzenie nie jest stałe i wątroba potrafi się świetnie regenerować [...] - podsumowuje dr Augusto Coppi.