Formowanie się węgla omal nie zamroziło całej Ziemi

10 października 2017, 12:37 | Nauki przyrodnicze

Podczas gdy spalanie węgla jest obecnie odpowiedzialne za globalne ocieplenie, przed 300 milionami lat jego formowanie się omal nie doprowadziło do zamarznięcia Ziemi. Na łamach PNAS ukazały się pierwsze wyniki badań dotyczące tego zjawiska.

Gdy w karbonie i permie umierały drzewa z olbrzymich lasów, dwutlenek węgla, który zaabsorbowały w czasie życia zostawał pogrzebany, a szczątki roślin z czasem utworzyły węgiel, z którego dzisiaj korzystamy. W wyniku tego procesu poziom dwutlenku węgla w atmosferze spadł tak bardzo, że Ziemia niemal zamieniła się w śnieżną kulę. To ironia, że formowanie się węgla, który jest obecnie głównym czynnikiem niebezpiecznego globalnego ocieplenia, niemal doprowadziło do globalnego zlodowacenia, mówi Georg Feulner z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem. To jednak pokazuje, jak olbrzymie znaczenie ma węgiel. Uwięziony w Ziemi dwutlenek węgla już raz zdestabilizował klimat. Teraz, gdy zostaje uwolniony, znowu go destabilizuje, dodaje uczony.

Do przeprowadzenia swoich badań naukowcy wykorzystali symulacje komputerowe. Niektóre zmiany temperatury w badanym okresie były związane z nachyleniem osi Ziemi w stosunku do Słońca. Jednak, jak się okazało, olbrzymie znaczenie miała koncentracja dwutlenku węgla. Obliczenia wykazały, że podczas formowania się węgla i innych paliw kopalnych koncentracja CO 2 w atmosferze spadła do około 100 ppm, a być może jeszcze bardziej. Modele komputerowe wykazały, że globalne zlodowacenie rozpoczyna się przy koncentracji mniejszej niż 40 ppm.