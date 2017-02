Pod zachodnią częścią USA znaleziono gigantyczny zbiornik rozpuszczonego węgla

Autorzy artykułu opublikowanego w Earth and Planetary Science Letters donoszą o odkryciu głęboko pod powierzchnią naszej planety olbrzymiego obszaru zawierającego rozpuszczony węgiel. Obszar o powierzchni 1,8 miliona kilometrów kwadratowych znajduje się na głębokości 350 km pod zachodnią częścią Stanów Zjednoczonych. Jego odkrycie każe naukowcom ponownie przemyśleć kwestię zawartości węgla w Ziemi. Jest go bowiem znacznie więcej niż dotychczas sądzono. Pod zachodnimi USA znajduje się olbrzymi zbiornik częściowo stopionych węglanów. Powstał on wskutek tego, że jedna z płyt tektonicznych Pacyfiku jest wtłaczana pod zachodnią część Ameryki Północnej i dochodzi do jej częściowego rozpuszczania się - mówi doktor Sash Hier-Majumder.