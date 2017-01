W Manchesterze uzyskano najściślej zawiązany węzeł molekularny

7 godz. temu | Ciekawostki

Na University of Manchester powstał najbardziej ściśnięty węzeł ze wszystkich dotychczas znanych. Uzyskanie takiej fizycznej struktury może doprowadzić do stworzenia nowej klasy zaawansowanych materiałów. Zespół prowadzony przez profesora Davida Leigha z Wydziału Chemii opracował sposób na splątanie licznych nici molekularnych tak, że powstał niezwykle mocno ściśnięty węzeł. Jest on zbudowany z przecinającej się w 8 miejscach pętli o długości około 20 nanometrów składającej się ze 192 atomów.

Możliwość tworzenia różnych typów węzłów molekularnych oznacza, że naukowcy będą mogli badać, w jaki sposób węzły te wpływają na wytrzymałość i elastyczność materiałów. Dzięki temu zaś mogą powstać nowe materiały o niespotykanych dotychczas właściwościach.

Wiązanie węzłów to proces podobny do tkania, więc powinno być możliwe zastosowanie technik wiązania molekuł w technikach tkania. Weźmy na przykład kamizelki kuloodporne. Wykonane są one z kevlaru, tworzywa sztucznego zawierającego sztywne molekularne pręciki ułożone prostopadle. Jednak przeplatanie nici polimerów może pozwolić na stworzenie bardziej wytrzymałych, lżejszych i elastycznych materiałów - mówi profesor Leigh. Niektóre polimery, takie jak pajęcza nić, są dwukrotnie bardziej wytrzymałe od stali, więc splatanie polimerowych nici to sposób na stworzenie lekkich superwytrzymałych elastycznych materiałów - dodaje.

Uczony zdradza, w jaki sposób uzyskano wspomniany na wstępie węzeł. Wykorzystaliśmy technikę samoorganizowania się, podczas której molekularne nici są plecione wokół jonów metali, tworzyliśmy skrzyżowania nici w odpowiednich punktach, a końce nici połączyliśmy za pomocą katalizatora otrzymując węzeł.