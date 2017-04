Wilk workowaty wyginął 80 lat temu. Naukowcy chcą go odnaleźć

Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Jamesa Cooka przygotowują się do rozpoczęcia poszukiwań... wilka workowatego. Badania będą prowadzone przez zespół kierowany przez doktor Sandrę Abell. Uczeni chcą rozstawić 50 kamer-pułapek w odległych miejscach Półwyspu Jork. Zdecydowano się na nie po uważnym przeanalizowaniu doniesień od ludzi, którzy jakoby mieli widzieć to zwierzę.

Wilk workowaty w przeszłości występował w Australii i Nowej Gwinei. W czasach historycznych ludzie ograniczyli jego zasięg wyłącznie do Tasmanii. Ostatni osobnik na wolności widziany był w 1932 roku, a ostatni znany wilk workowaty padł w 1936 roku w ZOO w Hobart. Od lat pojawiają się informacje o spotkaniu wilka workowatego. Jedne są bardziej wiarygodne, inne mniej.

Współprowadzący badania profesor Bill Laurance mówi, że rozmawiał z dwiema osobami z północy stanu Queensland, których opowieści są wyjątkowo wiarygodne. Jedna z tych osób to wieloletni pracownik Służby Parków Narodowych Queensland, a drugi to doświadczony turysta, obozujący w dziczy – informuje uczony. Wszystkie dotychczasowe obserwacje miały miejsce w nocy, a w jednym przypadku cztery zwierzęta były widziane w świetle latarki z bliskiej odległości, około 6 metrów. Dokładnie sprawdziliśmy te opisy. Zawierały one informacje o kolorze oczu, rozmiarach, kształcie, zachowaniu i innych cechach, których nie można powiązać z żadnym dziko występującym dużym zwierzęciem z Queensland, ani z dingo, ani z dzikimi psami ani dzikimi świniami.

Naukowiec dodaje, że obaj świadkowie określili dokładną lokalizację, w której widzieli zwierzęta. Jest ona trzymana w ścisłej tajemnicy. Nie powiemy, gdzie będziemy prowadzili badania. Możemy tylko poinformować, że odbędą się one na Półwyspie Jork.

Badania rozpoczną się nie wcześniej niż w kwietniu. Naukowcy chcą poczekać bowiem, aż zmniejszy się stan wód w rzekach na Półwyspie. Muszą też wystarać się o pozwolenia od właścicieli terenu. Niezależnie od tego, co badania wykażą, pozwolą one określić stan populacji ssaków w regionie, w którym od dziesięcioleci dochodzi do spadku liczebności dzikich zwierząt.