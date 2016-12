Wzmacnianie kości za pomocą komórek z płynu owodniowego

Brytyjscy naukowcy przekonują, że za pomocą komórek macierzystych pozyskanych z płynu owodniowego uda się w przyszłości wzmocnić kości i zmniejszyć liczbę złamań u osób z osteoporozą, wrodzoną łamliwością kości czy astronautów podczas długich misji w warunkach mikrograwitacji.

Badania zespołu z UCL GOS Institute of Child Health pokazały, że u myszy z wrodzoną łamliwością komórki macierzyste z płynu owodniowego wzmacniają kości, ograniczają liczbę złamań aż o 78% oraz poprawiają jakość tkanki kostnej.

Akademicy mają nadzieję, że komórki te wpływają równie dobrze na ludzi, bo oznaczałoby to mniej złamań i chronicznego bólu, rzadsze wizyty w szpitalu i wreszcie bardziej aktywne życie.

Komórki macierzyste płynu owodniowego można szybko i bezpiecznie pozyskać. To pierwszy raz, kiedy komórki macierzyste tego typu wykorzystano z sukcesem do wzmocnienia i poprawy jakości kości - podkreśla Pascale V. Guillot.

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports zaznaczają, że ani na wrodzoną łamliwość kości, ani na osteoporozę nie ma lekarstwa i terapia koncentruje się na usuwaniu objawów.

Standardowe leczenie polega na podawaniu bifosfonianów, ale te mogą hamować działanie osteoblastów i prowadzić do przedwczesnego obumierania komórek. Komórki macierzyste wydają się więc o wiele lepszą opcją.

Zespół Guillot robił nowo narodzonym myszom z wrodzoną łamliwością kości zastrzyki z ludzkich komórek macierzystych z płynu owodniowego (wykorzystywano próbki płynu pobrane do badań prenatalnych albo tuż przed porodem). Następnie ich kości porównywano z kośćmi myszy z tą samą chorobą z grupy kontrolnej. Okazało się, że komórki macierzyste chroniły kości, zwiększając ich wytrzymałość, plastyczność, a także poprawiając strukturę i jakość. Brytyjczycy sądzą, że działo się tak, bo nasilały one naturalną aktywność komórek kościotwórczych - osteoblastów (wiek, podróże kosmiczne czy choroby często je bowiem "rozleniwiają").

Jeśli uda się powtórzyć te wyniki u ludzi, zespół z UCL GOS Institute of Child Health sugeruje, że w przypadku dzieci z wrodzoną łamliwością, które doznają złamań jeszcze w łonie matki, komórki macierzyste z płynu owodniowego można by wstrzykiwać przy porodzie albo jeszcze w macicy. Dzięki temu miałyby one zdrowsze szkielety. Działoby się tak, bo komórki macierzyste stymulowałyby osteoblasty do produkcji większych ilości bardziej dojrzałych kości. Guillot i inni przypuszczają, że przeszczep należałoby powtarzać.

Brytyjczycy rozpoczęli prace nad wzmocnieniem działania komórek macierzystych, by za ich pomocą całkowicie wyeliminować złamania u osób z łamliwymi kośćmi.