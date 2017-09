Wymarła diabelska żaba Beelzebufo mogła zjadać małe dinozaury

Naukowcy wyliczyli, że wymarła „diabelska żaba” Beelzebufo dysponowała taką siłą zgryzu (zwarcia), że mogła zjadać małe dinozaury.

Międzynarodowy zespół zaczął badania od współczesnej żaby rogatej Ceratophrys cranwelli, którą ze względu na kulisty kształt i charakterystyczny otwór gębowy nazywa się żabą Pac-Manem. Okazało się, że duże żaby rogate mają podobną siłę zgryzu, jak ssaki-drapieżniki.

Większość żab ma słabe szczęki i zazwyczaj żywi się drobnymi ofiarami, jednak w odróżnieniu od nich żaby rogate polują z zasadzki na zwierzęta swoich gabarytów - w tym na inne żaby, węże i gryzonie. Mocne szczęki odgrywają kluczową rolę w chwytaniu i obezwładnianiu ofiary - podkreśla dr Marc Jones z Uniwersytetu w Adelajdzie.

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports odkryli, że małe C. cranwelli z głową o szerokości 4,5 cm gryzą z siłą około 30 niutonów (N) lub, inaczej, 3 kg. Przeskalowując wynik w oparciu o zestawienie siły zgryzu z wielkością głowy i ciała, naukowcy wyliczyli, że duże żaby rogate z głowami o szerokości 10 cm mogą osiągać siłę rzędu 500 N. To wynik porównywalny ze ssakami i gadami o zbliżonych gabarytach głowy.

Podobnie postrzegałoby się umiejscowienie 50 l wody na czubkach palców - opowiada prof. Kristopher Lappin z California State Polytechnic University.

Przechodząc do Beelzebufo, naukowcy oszacowali siłę zwarcia na 2200 N, co można porównać do takich współczesnych drapieżników, jak wilki czy samice tygrysów. Z taką siłą zgryzu Beelzebufo mogła obezwładniać małe i młode dinozaury [...] - wyjaśnia dr Jones.

Podczas eksperymentów akademicy wykorzystali wykonany na zamówienie przetwornik siły. To pierwszy raz, kiedy zmierzono siłę zgryzu u żaby. Na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że żaby rogate gryzą mocno i nie chcą puścić. Ugryzienie Beelzebufo [z pewnością] musiało robić wrażenie. Zdecydowanie nie chciałbym go doświadczyć na własnej skórze - zaznacza Lappin.