Wielka Brytania chce się pozbyć samochodów spalinowych

7 godz. temu | Ciekawostki

Wielka Brytania idzie w ślady Francji i zapowiada, że od roku 2040 będzie obowiązywał zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowskimi. Zakaz to część planu, w ramach którego rząd Zjednoczonego Królestwa chce walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Warto podkreślić, że zakaz będzie też dotyczył hybryd wyposażonych w silniki spalinowe.

Minister ochrony środowiska, Michael Gove powiedział, że rząd potwierdza w ten sposób swoją obietnicę, iż do roku 2050 z dróg znikną samochody z silnikiem spalinowym, a to oznacza odpowiednio wcześniej wprowadzony zakaz sprzedaży.

Inicjatywa rządu jest przynajmniej częściowo wymuszona przez High Court, który wydał wyrok zobowiązujący rządzących do poradzenia sobie z nielegalną – czyli przekraczającą dopuszczalne poziomy – emisją tlenków azotu. Jej źródłem są w dużej mierze silniki diesla. W związku z tym wyrokiem rząd przekaże 255 milionów władzom lokalnym, a one wykorzystają te pieniądze m.in. na likwidację progów ograniczających prędkość, przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej i zmianę organizacji ruchu.

Zwolennicy bardziej radykalnych działań domagają się, by miasta miały prawo wprowadzać dodatkowe opłaty dla właścicieli samochodów z silnikiem diesla. Zyskają one takie uprawnienia, ale będą mogły z nich korzystać wyłącznie wówczas, gdy nie będzie innych sposobów na ograniczenie emisji. Nie można obwiniać właścicieli takich samochodów. Rząd, aby im pomóc, opracuje plan wymiany tego typu samochodów. Będzie to jedno z wielu działań, których celem ma być pomoc kierowcom, których dotkną decyzje lokalnych władz, oświadczył rzecznik rządu.

Organizacje ekologiczne domagają się bardziej zdecydowanych posunięć, z kolei przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego ostrzegają, że mogą one oznaczać utratę miejsc pracy.

Ocenia się, że każdego roku zanieczyszczenia powietrza zabijają ponad 40 000 ludzi w Wielkiej Brytanii. Szczególnym problemem są tlenki azotu.