Niezdrowe rozprasza bardziej

Zdjęcia śmieciowego jedzenia rozpraszają 2-krotnie bardziej niż fotografie zdrowych produktów. Badania zespołu z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa potwierdzają więc, że rzeczywiście najlepiej nie robić zakupów, będąc głodnym.

Chcieliśmy sprawdzić, czy zdjęcia pokarmów, zwłaszcza wysokotłuszczowych i wysokokalorycznych, będą rozpraszać ludzi rozwiązujących skomplikowane zadanie. Pokazaliśmy im więc marchewki i jabłka, a te ich spowolniły. Pokazaliśmy im rowery i pineski, stało się podobnie. Kiedy jednak zademonstrowaliśmy ciasto czekoladowe i hot-dogi, spowolnienie było ok. 2-krotnie większe - opowiada prof. Howard Egeth.

Egeth i Corbin A. Cunningham stworzyli niezwiązane z jedzeniem zadanie komputerowe. Ochotników poproszono o jak najszybsze udzielanie odpowiedzi. Gdy ludzie pracowali, na obrzeżach ekranu na chwilę wyświetlały się zdjęcia (były widoczne zaledwie przez 125 milisekund, a więc zbyt krótko, by w pełni zdać sobie sprawę, co przedstawiały). Na fotografiach uwieczniono zdrowe produkty, produkty wysokotłuszczowe i wysokokaloryczne oraz obiekty niebędące jedzeniem.

Co prawda wszystkie rozpraszały pracujących, ale pączki, chipsy, ser i cukierki robiły to niemal 2-krotnie bardziej skutecznie. Zdjęcia, dajmy na to, marchewki nie rozpraszały zaś bardziej niż rowery albo piłki.

W kolejnym eksperymencie inna grupa ochotników przed rozpoczęciem testu zjadała 2 minibatoniki. Okazało się, że po czekoladzie wysokotłuszczowe, wysokokaloryczne produkty już nie rozpraszały ludzi bardziej niż zdjęcia zdrowych pokarmów.

Naukowcy zastanawiają się, czy mniejsza ilość czekolady lub inna przekąska podziałałyby tak samo. [...] Co by się stało, gdybyśmy dali ludziom jabłko czy napój light albo za dobre wykonanie zaoferowali nagrodę pieniężną, która stanowiłaby realny powód do unikania rozpraszania? Czy zdjęcia śmieciowego jedzenia i tak by zrobiły swoje?

Cunningham zaznacza, że uzyskane dotąd wyniki pokazują, że nawet jeśli jedzenie jest zupełnie nieistotne, a ludzie sądzą, że ciężko pracują i się skupiają, pokarmy i tak podstępnie zawłaszczają naszą uwagę. Chyba że mamy okazję i sięgniemy po pyszne co nieco...