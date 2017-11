Jedzący wolniej rzadziej zapadają na zespół metaboliczny

Ludzie, którzy jedzą wolniej, są w mniejszym stopniu zagrożeni rozwojem otyłości czy zespołu metabolicznego.

Dr Takayuki Yamaji z Uniwersytetu w Hiroszimie analizował przypadki 441 kobiet i 642 mężczyzn , którzy w 2008 r. nie mieli zespołu metabolicznego (średnia wieku wynosiła 51,2 r.). Na podstawie szybkości jedzenia ochotników podzielono na 3 grupy: jedzących wolno, normalnie i szybko.

Po 5 latach okazało się, że u jedzących szybko zespół metaboliczny rozwijał się częściej (11,6%) niż u jedzących w normalnym tempie (6,5%) i wolno (2,3%). Oprócz tego szybsze jedzenie wiązało się z większym przyrostem wagi, wyższym poziomem cukru we krwi i większym obwodem w pasie.

Wolniejsze jedzenie może być kluczową zmianą w stylu życia, która pomoże w zapobieganiu zespołowi metabolicznemu. Gdy ludzie jedzą szybko, nie czują sytości i z większym prawdopodobieństwem się przejadają. Szybkie pochłanianie jedzenia powoduje [też] większe wahania poziomu glukozy, co może prowadzić do insulinooporności. Uważamy, że odnosi się to także do amerykańskiej populacji - podsumowują Japończycy.