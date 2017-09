Zjeżdżanie na kolanach rodzica zwiększa ryzyko urazu

Zjeżdżanie po ślizgawce na kolanach dorosłego może prowadzić do złamań nogi u małych dzieci. W latach 2002-15 w USA na zjeżdżalniach doszło do 352.698 urazów u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W wielu przypadkach były to właśnie złamania nogi.

Dr Charles Jennissen z Uniwersytetu Iowy zaprezentuje wyniki swoich badań nad urazami najmłodszych na placach zabaw na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Chicago.

Jennissen zauważył, że w grupie poniżej 6 lat największy odsetek urazów występował u 12-23-miesięcznych dzieci. Najczęstszym urazem było złamanie (36%), zazwyczaj podudzia. W większości przypadków do takiego urazu dochodzi, gdy stopa dziecka zahaczy się o krawędź bądź spód ślizgawki, a potem wykręci się i wygnie do tyłu podczas siedzenia na kolanach dorosłego.

Wielu rodziców i opiekunów bez zastanowienia zjeżdża z dzieckiem na kolanach. W większości przypadków nie mają oni pojęcia, że mogą w ten sposób wyrządzić dziecku dużą krzywdę. Często mówią, że gdyby wiedzieli, czym to grozi, nigdy by się tak nie zachowali.

Gabaryty i waga dorosłego odgrywają tu dużą rolę. Jennissen tłumaczy, że po zaplątaniu nogi zjeżdżające samodzielnie dziecko nie odniesie raczej poważnych obrażeń, bo nie działają wtedy duże siły. Inaczej to wygląda, gdy z dzieckiem zjeżdża dorosły.