Nowe skarby z grobowca Tutanchamonona

Zespół naukowców przeanalizował złote aplikacje, które tuż po odkryciu w 1922 r. w grobowcu Tutanchamonona zapakowano do skrzyni przechowywanej w magazynach Muzeum Egipskiego w Kairze. Widniejące na nich motywy wskazują na zaskakujące powiązania starożytnego Egiptu z Lewantem.

Konserwatorzy, egiptolodzy i specjaliści od archeologii Środkowego Wschodu znaleźli aplikacje w tej samej skrzyni, w której umieścili je członkowie ekipy Howarda Cartera. W 1922 r. artefakty sfotografowano i bez konserwacji zapakowano. Do rozpoczęcia projektu w 2013 r. skrzyni nigdy nie otwierano. Niemieccy i egipscy specjaliści poświęcili na analizę aplikacji aż 4 lata.

Christian Eckmann i Katja Broschat z Römisch-Germanisches Zentralmuseum w Moguncji poskładali fragmenty, dzięki czemu uzyskano 100 prawie kompletnych aplikacji. Najprawdopodobniej były one ozdobnikami sajdaka (futerału na łuk i kołczanu) i ogłowia.

Archeolodzy z Instytutu Badania Środkowego Wschodu (IANES) przyjrzeli się zdjęciom złotych aplikacji i podzielili je na kategorie. Julia Bertsch oddzieliła motywy egipskie od motywów z kanonu bliskowschodniego. Reprezentacje walczących zwierząt czy kóz na drzewie życia są obce dla sztuki egipskiej i musiały dotrzeć do Egiptu z Lewantu. Niewykluczone, że motywy, które powstały w Mezopotamii, dotarły do regionu śródziemnomorskiego i Egiptu przez Syrię. To po raz kolejny pokazuje ogromną rolę, jaką odegrała starożytna Syria w rozpowszechnianiu kultury w epoce brązu - opowiada prof. Peter Pfälzner z IANES.

Jak podkreśla Pfälzner, zdobione złote aplikacje z analogiczną tematyką przedstawień odkryto w 2002 r. w królewskim grobowcu w Qatnie. Pochodzi on z ok. 1340 r. p.n.e., jest więc nieco starszy od grobowca Tutanchamonona.

Wyniki [badań chemicznych] pokazały, że aplikacje z egipskimi i obcymi motywami wykonano ze złota o innym składzie. To niekoniecznie oznacza, że aplikacje z nieegipskimi motywami importowano. Możliwe, że za wytwarzanie obiektów w różnych stylach odpowiadały [po prostu] różne lokalne warsztaty [...].

Obecnie artefakty można oglądać na wystawie w Muzeum Egipskim w Kairze. Później trafią one na ekspozycję w Grand Egyptian Museum (jego częściowe otwarcie nastąpi na początku przyszłego roku).