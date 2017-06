Picie herbaty zmienia ekspresję genów u kobiet

1 czerwca 2017, 07:11 | Zdrowie/uroda

Nie od dzisiaj wiadomo, że czynniki środowiskowe wpływają na ekspresję genów u człowieka. Mówimy wówczas o zmianach epigenetycznych. Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali wykazali, że spożywanie herbaty prowadzi u kobiet do zmian epigenetycznych w genach związanych z nowotworami i metabolizmem estrogenu. Wyniki badań przedstawiono na łamach Human Molecular Genetics.

Wcześniejsze badania wskazywały, że spożywanie kawy i herbaty odgrywa rolę w zmianie stopnia ryzyka pojawienia się nowotworu. Wynikało z nich, że napoje te powstrzymują rozrost guzów, zmniejszają stan zapalny i wpływają na metabolizm estrogenu. Naukowcy z Uppsali postanowili zatem sprawdzić, czy może być to związane ze zmianami epigenetycznymi.

Okazało się, że spożycie herbaty prowadzi do zmian epigenetycznych, ale zaobserwowano je tylko u kobiet, a nie u mężczyzn. Co ciekawe, wiele z tych zmian zachodziło w genach związanych z nowotworami i metabolizmem estrogenu. Wcześniejsze badania wskazywały, że konsumpcja herbaty zmniejsza poziom estrogenu, co może być przyczyną, dla której działa ona odmiennie na kobiety i mężczyzn. Ponadto kobiety piją zwykle więcej herbaty, niż mężczyźni, przez co jej wpływ jest bardziej widoczny – wyjaśnia Weronica Ek z Wydziału Immunologii, Genetyki i Patologii, która stała na czele grupy badawczej. Naukowcy nie znaleźli za to żadnych zmian epigenetycznych powodowanych przez kawę.

Wyniki tych badań pokazują, że farmakologicznie aktywne składniki herbaty mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie. Warto jednak zauważyć, że badanie nie rozstrzygało, czy picie herbaty lub kawy jest korzystne dla zdrowia. Nie zbadano też, w jaki sposób zauważone zmiany epigenetyczne wpływają na zdrowie. Wcześniej prowadzone badania na hodowanych komórkach nowotworowych wykazały, że zmiany epigenetyczne pojawiają się w nich pod wpływem obecnych w herbacie katechin.