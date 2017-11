Winny zidentyfikowany

Naukowcy ustalili, co wyzwala stan zapalny, który ostatecznie prowadzi do utraty wzroku w zwyrodnieniu plamki żółtej. Chodzi o enzym cGAS.

Na zwyrodnienie plamki żółtej cierpi prawie 200 mln osób. Gdyby choroba ta była krajem, mielibyśmy do czynienia z 8. najbardziej zaludnionym państwem świata. To pokazuje skalę problemu - opowiada dr Jayakrishna Ambati z Uniwersytetu Wirginii. Na szczęście udało się zidentyfikować czynnik, który uruchamia ciąg zdarzeń prowadzących do utraty wzroku. Nadmierny stan zapalny ostatecznie niszczy komórki, ale natrafiliśmy na wskazówkę, jak można by zaburzać proces chorobowy na wczesnym etapie.

Enzym cGAS odgrywa ważną rolę w reakcji immunologicznej na zakażenie - wykrywa obce DNA. Nikt jednak nie spodziewał się, że ma również swój wkład w postać suchą zwyrodnienia plamki żółtej. To naprawdę zaskakujące, że w zwyrodnieniu plamki żółtej, które o ile nam wiadomo, nie ma nic wspólnego z wirusami czy bakteriami, dochodzi do aktywacji cGAS i uruchomienia systemu alarmowego. To właśnie to zjawisko prowadzi do śmierci komórek siatkówki i ostatecznie - ślepoty.

Wg Amerykanów, cGAS może być alarmem nie tylko dla patogenów, ale i dla innych problemów, które wymagają reakcji układu odpornościowego. Niewykluczone, że enzym odgrywa także ważną rolę w takich chorobach, jak cukrzyca, toczeń i otyłość. Naukowcy pracują więc już nad lekiem, który hamowałby jego działanie. Ponieważ celem jest enzym, do jego blokowania można by opracować związki drobnocząsteczkowe. Na rynku mamy już wiele leków wpływających na enzymy; należą do nich np. statyny [do obniżania poziomu cholesterolu] - wyjaśnia prof. Nagaraj Kerur.

Zespół z Uniwersytetu Wirginii przewiduje, że prace nad inhibitorem cGAS mogą potrwać parę lat. Potem trzeba zaś będzie przeprowadzić czasochłonne testy kliniczne.

Autorzy publikacji z pisma Nature Medicine mają nadzieję, że uda się im obmyślić metodę określania poziomu cGAS w oku pacjenta. Dzięki temu można by określić moment, w którym najlepiej byłoby wdrożyć terapię blokowania enzymu.