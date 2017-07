Musk: „mam nieoficjalną zgodę na budowę Hyperloop”

1 godz. temu | Technologia

Elon Musk poinformował, że otrzymał niezobowiązującą zgodę urzędników na stworzenie koncepcyjnego systemu transportu Hyperloop, który łączyłby Nowy Jork z Waszyngtonem. Właśnie otrzymałem ustną zgodę, by The Boring Company wybudowała podziemny Hyperloop na trasie Nowy Jork-Filadelfia-Baltimore-Waszyngton. Podróż Nowy Jork - Waszyngton zajmie 29 minut, stwierdził Musk na Twitterze. Nowy Jork i Waszyngton dzieli 330 kilometrów. Obecnie podróż pociągiem trwa około 3 godzin,a lot samolotem zajmuje 75 minut.

Oświadczenie Muska, który jest znany ze składania fantastycznych obietnic, było sporym zaskoczeniem dla wszystkich. Departament Transportu otrzymał wiele zapytań w tej kwestii. Urzędnicy, najwyraźniej nie wiedząc, co z tym zrobić, przekierowali zapytania do Białego Domu, który ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził informacji Muska. Odbyliśmy interesującą rozmowę, jesteśmy chętni, by wspierać nowatorskie projekty infrastrukturalne, sądzimy, że najlepsze pomysły pochodzą z pomysłowości i energii sektora prywatnego, oświadczył Biały Dom.

Eksperci zauważają, że ewentualna budowa Hyperloop wymagałaby zgód wielu departamentów oraz władz lokalnych i stanowych. Bez tych zezwoleń budowa w ogóle nie mogłaby się rozpocząć.

Musk, którego oświadczenie spotkało się ze sporym niedowierzaniem, odpowiada, że zanim otrzymamy oficjalną zgodę czeka nas jeszcze wiele pracy, ale mam nadzieję, że nastąpi to bardzo szybko. Przedsiębiorca zachęcał też obywateli, by lobbowali za jego pomysłem u swoich przedstawicieli we władzach.

Na razie, o ile wiadomo, propozycja Muska ogranicza się do zbudowania odpowiednich tuneli. Nie wiadomo, która firma miałaby dostarczyć pojazdy. Rynek ten jest obecnie intensywnie badanych przez kilka przedsiębiorstw, w tym Hyperloop One, Northern Maglev czy Hyperloop Transportation Technologies.